13 بیمارستان در همدان لوح دوستدار کودک گرفتند

شهلا انوری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از جمله شرایط تبدیل بیمارستانها به بیمارستان دوستدار کودک، داشتن بخش زنان و زایمان و اطفال است، گفت: برای اجرایی شدن طرح بیمارستان دوستدار کودک طبق ضوابط بین المللی 10 اقدام برای موفقیت در شیردهی مورد توجه قرار گرفت که بر اساس آنها بیمارستانها انتخاب شدند.
انوری آموزش مادران در مورد چگونگی شیردهی، تغذیه انحصاری با شیر مادر، هم اتاقی مادر با نوزاد، تغذیه شیرخوار برحسب تقاضای وی، عدم استفاده از شیشه و پستانک و ایجاد گروههای حامی مادران را اقدامات مطرح شده دانست که در بیمارستانهای دوستدار کودک در همدان نیز مورد توجه قرار گرفته اند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در استان همدان، 13 بیمارستان بر اساس اقداماتی که انجام دادهاند امتیاز لازم را به دست آورده و به عنوان بیمارستانهای دوستدار کودک شناخته شدهاند.
مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در استان همدان برای سهولت شیردهی مادران به کودکان بستری در بیمارستانها، اتاقهای استراحتی در نظر گرفته شده که حتی در دوران بستری بودن کودک نیز وی بتواند از شیر مادر استفاده کند.
وی یادآور شد: علاوه بر اتاقهای استراحت مادران در بیمارستانها، بانکهای شیر نیز در بیمارستانهای استان تعریف شده که مادر شیر خود را دوشیده و برای ذخیره شدن به بانک شیر میدهد تا در مواقع نبود مادر، شیر وی به نوزادش داده شود تا از مراحل رشد عقب نماند.
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