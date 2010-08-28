کارگاه ساخت مواد مخدر صنعتی در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد علی آخوندی صبح شنبه در حاشیه مراسم رژه گشت های موتور سوار ارتقا امنیت اجتماعی که در میدان صبحگاه نیروی انتظامی برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: در راستای تقویت امنیت اجتماعی و به منظور پیش گیری از جرائم، تقویت گشتهای نیروی انتظامی در سطح شهر بندرعباس در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با الحاق گشتهای موتور سوار به گشتهای امنیت اجتماعی توان این نیرو را در برخورد با سارقین به عنف و زورگیران بالا خواهد برد، بیان کرد:تزریق تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی به پاسگاه های انتظامی شهرستان بندرعباس شاهد کاهش جرائم خواهیم بود.

آخوندی با بیان اینکه با امکانات و نیروی انسانی توان گشتهای انتظامی تا 50 درصد افزایش خواهد یافت، اذعان داشت: یکی از مسائل مهم در شهر بندرعباس افزایش برخی جرائم از جمله زورگیری، سرقت به عنف و اراذل و اوباش بود که در یک ماهه اخیر با انجام طرح های امنیت اجتماعی باعث کاهش چشمگیر این نوع جرائم در شهر بندرعباس هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی 24 ساعت گذشته طی عملیات ویژه ای یک کارگاه ساخت مواد مخدر در شهربندرعباس کشف و 3 نفر در این رابطه دستگیر شده اند، اذعان داشت: یک منزل که به کارگاه ساخت مواد مخدر شیشه تبدیل شده بود پس از انجام کارهای اطلاعاتی و بازرسی از محل و گرفتن مجوز های لازم اقدام به دستگیری این افراد کردیم.

آخوندی بیان داشت: این کارگاه به سه دوربین مدار بسته مجهز بود به همین دلیل ماموران برای ورود به این منزل از طریق سوراخ کردن سقف موفق به ورود به خانه و دستگیری 3 نفر شدیم.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: این باند توزیع و ساخت مواد مخدر به صورت حرفه ای در امر خرید و فروش فعالیت می کردند.