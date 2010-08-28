"محمد حسن محبی" مدیر تیمهای کشتی استان کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد هیچی سرپرست هیئت کشتی استان کرمانشاه، محبی را به سمت مدیر تیمهای کشتی استان در کلیه رده های سنی منصوب کرد.

در حکم صادر شده به این منظور آمده است: ضمن سپاس و کمال مباهات و افتخار از قبول بازگشت شما جهت همکاری و همیاری با هیات کشتی استان، حضور سبزتان را به نمایندگی از کلیه مسئولان، مربیان و داوران به صحنه کشتی استان گرامی می داریم، لذا به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیر تیمهای کشتی استان در کلیه رده ها منصوب می نمایم، امید است کماکان به مانند گذشته در صحنه های قهرمانی و مربیگری موفق باشید.

محمد حسین محبی قهرمان سابق کشتی کشور و سرمربی اسبق تیم ملی کشتی ایران، دارنده افتخارات متعدد در مسابقات جهانی و آسیایی است.