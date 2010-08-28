خط تولید سواری "رونیز" و "وانت" در زاگرس خودرو بروجرد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، خط تولید خودرو سواری و وانت دو کابینه در کارخانه خودروسازی زاگرس خودرو بروجرد قرار است فردا با حضور استاندار لرستان و جمع دیگری از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری برسد.

بنابراین گزارش با بهره برداری از این خط تولید سالانه 10 هزار خودرو از نوع رونیز و وانت دو کابینه تولید و وارد بازار مصرف می شود.

این در حالی است که پیش از این در سال گذشته قرارداد تولید و مونتاژ خودروی "پی کاپ" و رونیز میان دو شرکت خودرو سازی پارس خودرو و زاگرس خودرو به امضاء رسیده بود.

شرکت زاگرس خودرو شهرستان بروجرد در سال 1375 تاسیس و در سال 1381 با تولید خودروی پروتون ویرا اولین محصولات خود را وارد بازار کرد.

فاز دوم شرکت زاگرس خودرو شهرستان بروجرد نیز در سال 1386 با قرارداد رنگ خودروی پراید با همکاری شرکت پارس خودرو به بهره برداری رسید.

بنابراین گزارش زاگرس خودرو شهرستان بروجرد سالانه بیش از 25 هزار دستگاه انواع خودرو را تولید می کند.