بهره برداری از 109 پروژه مخابراتی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه های این شرکت، از افتتاح 109 پروژه مخابراتی استان خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده جهت این تعداد پروژه معادل 67 میلیارد و 889 میلیون ریال بوده است.

محمدرضا حاجی‌ محمدی نصب و راه اندازی سوئیچ موبایل مستقل خراسان جنوبی با ظرفیت 500 هزار شماره را از شاخصترین پزوژه های این شرکت برشمرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالع بر 20 میلیارد و 750 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی از بهره برداری از مرکز ترانزیت( LTX ) با ظرفیت 46 هزار و 492 پورت در هفته دولت خبر داد و عنوان کرد: جهت اجرای این اعتباری بالغ هفت میلیارد و 680 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افتتاح هشت دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی با اعتبار 800 میلیون ریال، راه اندازی چهار لینک سیستم انتقال رادیویی با اعتبار 690 میلیون ریال، 10 لینک سیستم انتقال فیبرنوری با اعتبار 940 میلیون ریال و توسعه و جایگزینی سوئیچ با ظرفیت سه هزار و 424 شماره و اعتبار یک میلیارد و 13 میلیون ریال را از دیگر پروژه های هفته دولت در مخابرات استان بر شمرد.

حاجی‌ محمدی از افتتاح 100 دستگاه تلفن همگانی طی هفته دولت در استان خبر داد و گفت: جهت اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر470 میلیون ریال هزینه شده است.

وی نصب و راه ‌اندازی 150 شماره DLC با اعتباری بالغ بر 375 میلیون ریال، راه اندازی و توسعه سایت و ریپر WLL - GSM روستایی به ظرفیت 31 سایت و با اعتبار 11 میلیارد و 400 میلیون ریال و بهره برداری از 29 سایت BTS با اعتبار بالغ بر 21 میلیارد و 800 میلیون ریال را از دیگر پروژه های این هفته عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در هفته دولت راه اندازی و توسعه نه کافوی نوری در استان با ظرفیت چهار هزار و 928 پورت و با اعتباری معادل یک میلیارد و 971 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.