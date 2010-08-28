11 طرح عمرانی در فردوس بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در پنجمین روز از هفته دولت پنج طرح عمرانی کلنگ زنی و شش طرح نیز به در شهرستان فردوس با حضور قهرمان رشید استاندار خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

آغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به 4 روستای فردوس

عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به 4 روستای فردوس با اعتبار معادل 25 میلیارد ریال کلنگ زنی عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به 4 روستای فردوس آغاز شد.

با اجرای 58 کیلومتر شبکه فولادی و پلی اتیلن و یک ایستگاه تقلیل فشار شهری و نصب 1500 علمک تعداد 1700 خانوار روستایی روستاهای باغستان علیا ، باغستان سفلی ، مهران کوشک و خانکوک از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

عملیات اجرایی طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب فردوس و اسلامیه آغازشد

پیگیری این طرح از سال 87 آغاز شده و عملیات اجرایی آن امروز شده است وپیش بینی می شود عملیات اجرایی این طرح در سال 1393 به پایان برسد.

جمعیت تحت پوشش این طرح در افق سال 1415 ، حدود 70 هزار نفر خواهد بوداین درحالیست که اعتبار مورد نیاز این طرح نیز بر اساس برآوردهای سال 87 مبلغ 150میلیارد ریال برآورد شده و اعتبار مصوب سال جاری آن نیز 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی استانی هزینه شده است.

استاندارخراسان جنوبی در مراسم آغاز عملیات طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای فردوس و اسلامیه گفت : اگر چه 5 سال زمان برای ایجاد این پروژه در نظر گرفته شده اما باید تلاش کرد تا قبل از موعد مقرر این طرح به پایان برسد همانگونه که پروژه گازرسانی به سرعت پایان یافت و در حال حاضر در شهرهای فردوس و اسلامیه مشکلی در خصوص گاز وجودندارد.

افتتاح 74 واحد مسکونی بسیجیان فردوس

74 واحد مسکونی متعلق به تعاونی مسکن بسیجیان شهرستان فردوس افتتاح شد که هریک از این واحد های مسکونی 139مترمربع زیربنا دارد و حدود 300 میلیون ریال برای هر واحد مسکونی هزینه شده است. ساخت این تعداد واحد مسکونی از سال 83 آغاز و به صورت تمام اسکلت فلز ساخته شده است.

برای این واحد های مسکونی 10 میلیارد و 360 میلیون ریال هزینه شده است.

دبیرستان شهید فیاضیان اسلامیه فردوس با حضور استاندار افتتاح شد

مساحت کل زمین این دبیرستان 1730 متر مربع با زیربنای 977 مترمربع می باشدوهزینه ساخت این دبیرستان چهار میلیارد و 300 میلیون ریال از اعتبارات قانون تخریب و بازسازی مدارس تأمین شده است.

آموزشگاه پسرانه شهید مطهری فردوس افتتاح شد

مدیر کل نوسازی مدارس استان درافتتاح این پروژه گفت: این پروژه قرار بود برای دهه فجر آماده شود که با توجه به نیاز شهرستان در هفته دولت افتتاح شد.

سید کاظم اولیائی افزود: این پروژه 1245 متر مربع زیربنا و هزار متر مربع محوطه سازی در چهار طبقه ساخته شده و مجهز به سیستم های ایمنی و امنیتی می باشدکه در مقابل زلزله 7 ریشتری نیز مقاوم است.

به گفته وی برای ساخت این آموزشگاه مبلغ 6 میلیارد ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی مدارس هزینه شده است.

فاز اول مجتمع مسکونی –تجاری امام رضا (ع) فردوس به بهره برداری رسید

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار داشت: این مجتمع مسکونی 35 واحدی ، با هدف واگذاری به اقشار کم درآمد طی مدت 2 سال ساخته شده است.

آسمانی مقدم افزود: فاز اول 35 واحد مسکونی با متراژ 2660 متر مربع احداث ،تکمیل و واگذار گردیده است.

وی تصریح کرد : اقشار کم درآمد با 60 میلیون ریال آورده و 20 میلیون تومان وام قرض الحسنه می توانند صاحب واحد مسکونی شوند.

طرح اتصال جاده روستای سرند به شهر اسلامیه به بهره برداری رسید

در ادامه سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان فردوس طرح اتصال جاده روستای سرند به شهر اسلامیه از توابع شهرستان فردوس به طول 9کیلومتر و عرض 9 متر به بهره برداری رسید.

به گفته رئیس راه و ترابری شهرستان فردوس حدود 2 میلیارد و 600 میلیون ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده و 15 دستگاه پل نیز در مسیر این جاده احداث شده است.

وی از آسفالت تمامی روستاهای بالای 20خانوار شهرستان فردوس خبر داد.

کارخانه مقوا و صنایع سلولوزی سینای فردوس افتتاح شد

کارخانه مقوا و صنایع سلولوزی سینای فردوس با سرمایه 900 میلیون تومان در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع افتتاح شد.

محمد کاظم خانی مدیر این کارخانه گفت: 540 میلیون تومان سهم بانک ملت و مابقی نیز سرمایه آورده می باشد و برای 27 نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی شده است.