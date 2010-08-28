خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: این کتاب در برگیرنده یادداشتهایی است که نویسنده به تفصیل یا اجمال نگاشته و برخی از آنها نیز در محافل و مجالس ارائه شده اند.

همزمان با نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام "سال همت مضاعف و کار مضاعف" این مجموعه گردآوری و منتشر شده است.

این کتاب در 10 گفتار تهیه و تدوین شده است. در گفتارهای مختلف مباحثی چون همت و اراده؛ معنای واژگانی و اصطلاحی، همت و اراده؛ مراحل تشکیل و چگونگی، همت و اراده؛ ویژگی و چهره حقیقی انسان، همت و اراده؛ مراتب و درجات انسانیت مورد بررسی قرار گرفته اند.

همت و اراده؛ اما برای هدف ارزشمند، همت و اراده؛ به شرط اهتمام و عمل، همت و اراده؛ همزاد سختی و مشکل، همت و اراده؛ همراه با دعا در نیایش، همت و عمل همراه و هم مقصد و همت و اراده؛ نخستین و مهمترین تصمیم از دیگر مباحث طرح شده در این مجموعه هستند.

از نکات قابل توجه در این مجموعه آغاز هر گفتار با بیتی متناسب با موضوع "همت" و بحث مطرح شده است. به عنوان مثال در گفتار سوم با عنوان "همت و اراده؛ ویژگی و چهره حقیقی انسان" آمده است: آن را که عقل و همت و تدبیر و رأی نیست؛ خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست. و یا گفتار پنجم با عنوان "همت و اراده؛ اما برای هدف ارزشمند" آمده است: "همت بلند دار که مردان روزگار؛ از همت بلند به جایی رسیده اند".

در بخش آخر کتاب "همت و اراده" نیز مناجات المریدین و منابع ذکر شده اند .