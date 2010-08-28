نظارت بر اجرای قانون اساسی وظیفه انحصاری شورای نگهبان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید با وجود تصریح قانون بر نظارت شورای نگهبان، اینک بخش های متعددی خود را ناظر بر اجرای قانون اساسی می دانند و این وظیفه چگونه قابل جمع است، گفت: مجموعه دستگاهها وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را به عهده دارند . در بخش هایی مجلس می تواند این وظیفه را به انجام برساند در مواردی شورای نگهبان در این زمینه وارد می شود و در بخش هایی نیز دولت می تواند اجرای قانون اساسی را تضمین کند.

وی افزود: البته هر 3 قوه نیز زیر نظر ولی فقیه بوده و در مواردی که اختلاف نظر میان این نهادها بوجود آید مقام معظم رهبری وارد شده و نسبت به رفع مشکل اقدام می نماید. نمونه آن نیز اخیرا در زمینه تشکیل کارگروه ویژه جهت اختلافات قوه مجریه و مقننه ملاحظه شد.