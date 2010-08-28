۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

چهار هزار میلیارد ریال برای رفع مشکلات در گرگان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: برای رفع مشکلات در این شهرستان بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین صبح شنبه در تشریح خدمات دولت در استان افزود: تنها در 37 روستای مرکز استان طرح هادی روستایی اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که از مجموع 400 هزار نفر جمعیت شهرستان بیش از 100 هزار نفر در روستاها سکونت دارند.
 
وی اظهار داشت: در سالهای اخیر برای مقاوم سازی خانه های روستایی 47 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و 16 هزار جلد سند روستایی برای گرفتن تسهیلات و وامهای بانکی داده شده است.
 
گرزین گفت: در بخش مسکن شهری مشکلاتی داشتیم اما در چند ماهه اخیر پنج هزار و 671 واحد مسکونی مسکن مهر تحویل داده شده شد و با سفر وزیر مسکن به گلستان 10 میلیارد تومان اعتبار بلاعوض برای خرید زمین مسکن محرومین و 100 میلیارد تومان برای ساخت این مسکنها اختصاص یافته است.
 
وی سپس گفت: برای مسئله اشتغالزایی فرزندان افراد تحت پوشش کمیته امداد 15 میلیارد و 270 میلیون تومان تخصیص داده شده است.
 
فرماندار گرگان با اشاره به هفته دولت، شهیدان رجایی و باهنر را مبارزینی هم سنگر، همدل و همراه دانست و گفت: رجایی رئیس جمهوری ارزشی و مکتبی و با هنر نخست وزیری دانشمند و ارزشمند بود و سالگرد شهادت ایشان یادآور خلوص و فداکاری زنان و مردان انقلابی ایران اسلامی است.
 
وی افزود: امروز تک تک مردم عضوی از کابینه دولت هستند و دولت در خدمت ملت است.و دولتی در راس امور است که افتخارش در خدمتگزاری اینست که احیاگر گفتمان امام و انقلاب باشد.
کد مطلب 1141553

