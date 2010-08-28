چهار هزار میلیارد ریال برای رفع مشکلات در گرگان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین صبح شنبه در تشریح خدمات دولت در استان افزود: تنها در 37 روستای مرکز استان طرح هادی روستایی اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که از مجموع 400 هزار نفر جمعیت شهرستان بیش از 100 هزار نفر در روستاها سکونت دارند.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر برای مقاوم سازی خانه های روستایی 47 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و 16 هزار جلد سند روستایی برای گرفتن تسهیلات و وامهای بانکی داده شده است.

گرزین گفت: در بخش مسکن شهری مشکلاتی داشتیم اما در چند ماهه اخیر پنج هزار و 671 واحد مسکونی مسکن مهر تحویل داده شده شد و با سفر وزیر مسکن به گلستان 10 میلیارد تومان اعتبار بلاعوض برای خرید زمین مسکن محرومین و 100 میلیارد تومان برای ساخت این مسکنها اختصاص یافته است.



وی سپس گفت: برای مسئله اشتغالزایی فرزندان افراد تحت پوشش کمیته امداد 15 میلیارد و 270 میلیون تومان تخصیص داده شده است.



فرماندار گرگان با اشاره به هفته دولت، شهیدان رجایی و باهنر را مبارزینی هم سنگر، همدل و همراه دانست و گفت: رجایی رئیس جمهوری ارزشی و مکتبی و با هنر نخست وزیری دانشمند و ارزشمند بود و سالگرد شهادت ایشان یادآور خلوص و فداکاری زنان و مردان انقلابی ایران اسلامی است.

وی افزود: امروز تک تک مردم عضوی از کابینه دولت هستند و دولت در خدمت ملت است.و دولتی در راس امور است که افتخارش در خدمتگزاری اینست که احیاگر گفتمان امام و انقلاب باشد.