ساخت و ساز غیر مجاز در حریم تهران 70 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال اشرفی با بیان این که وضعیت نیروهای شهربان و حریم بان از نظر کمی و کیفی به طور دائم بررسی می شود، افزود: در یک سال و نیم گذشته که شرکت شهربان و حریم بان آغاز به کار کرده است، ساخت و سازهای غیرمجاز به طور چشمگیری کاهش یافت اما به دلیل نبود هماهنگی لازم بین بخشهای مربوطه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی با بیان این که 9 منطقه تهران دارای حریم است تصریح کرد: یکی از مسائلی که موجب برخی مشکلات در نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز می شود، مشخص نبودن محدوده حریم به طور دقیق است که باید برای آن تدبیری اندیشید.

مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان با اشاره به این که برخورد با ساخت و سازها برای همه ساختمانها اعم از دولتی و غیر دولتی یکسان است، افزود: اقدامات شهرداری در برخورد با ساخت و ساز در حریم در برخی مواقع به درگیریهایی نیز منجر می شود و وجود ناهماهنگی و نبود همکاری لازم بین بخشهای مربوطه موجب می شود تا گاهی به نتیجه مورد نظر نرسیم.



