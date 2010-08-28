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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم تهران 70 درصد کاهش یافت

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم تهران 70 درصد کاهش یافت

مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر بین بخشهای مربوط به ساخت و ساز گفت: در مدت یکسال و نیم گذشته ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر و حریم مناطق حدود 70 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال اشرفی با بیان این که وضعیت نیروهای شهربان و حریم بان از نظر کمی و کیفی به طور دائم بررسی می شود، افزود: در یک سال و نیم گذشته که شرکت شهربان و حریم بان آغاز به کار کرده است، ساخت و سازهای غیرمجاز به طور چشمگیری کاهش یافت اما به دلیل نبود هماهنگی لازم بین بخشهای مربوطه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی با بیان این که 9 منطقه تهران دارای حریم است تصریح کرد: یکی از مسائلی که موجب برخی مشکلات در نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز می شود، مشخص نبودن محدوده حریم به طور دقیق است که باید برای آن تدبیری اندیشید.

مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان با اشاره به این که برخورد با ساخت و سازها برای همه ساختمانها اعم از دولتی و غیر دولتی یکسان است، افزود: اقدامات شهرداری در برخورد با ساخت و ساز در حریم در برخی مواقع به درگیریهایی نیز منجر می شود و وجود ناهماهنگی و نبود همکاری لازم بین بخشهای مربوطه موجب می شود تا گاهی به نتیجه مورد نظر نرسیم.

 

کد مطلب 1141555

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