هواداران استقلال را علیه من تحریک کرده بودند/ انتظار چنین برخوردی را نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری که از دقیقه یک تا دقیقه 90 بازی مقابل استقلال مورد اعتراض هواداران تیم پیشین خود قرار گرفت، در خصوص این اتفاق گفت: پیش از شروع بازی فکرش را نمی‌کردم چنین جوی بر ورزشگاه حاکم باشد و هواداران به این شکل با من برخورد کنند اما همان افرادی که ابتدای فصل برخی‌ها را تحریک کردند، در ورزشگاه حضور داشتند و تماشاگران برای اعتراض به من تحریک کردند.

هافبک تیم فوتبال سپاهان در ادامه اظهار داشت: قبل از اینکه این اتفاق رخ بدهد دوست داشتم یک روز به استقلال برگردم اما این اعتراضات شاید باعث بشود در تصمیم تجدید نظر کنم.

این بازیکن در خصوص بازی تصریح کرد: در مجموع بازی خوبی انجام دادیم و مستحق شکست نبودیم. اگر داور گل صحیح ما را مردود اعلام نمی‌کرد، 3 امتیاز بازی برای ما می‌شد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان جمعه شب در ورزشگاه آزادی با نتیجه 4 بر 3 به سود تیم میزبان خاتمه یافت.