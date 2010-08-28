1680 همدانی به کمیته امداد همدان نامه نوشتند

حسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از این تعداد نامه 406 فقره مربوط به مددجویان تحت پوشش نهاد و یک هزار و 198 فقره‌‌ نامه نیز مربوط به غیر مددجویان بوده است.

رضایی افزود: درخواست‌ها بیشتر با موضوع تأمین و تعمیر مسکن، انشعابات خانگی، درمانی، تحصیلی، کمک معیشت و اشتغال بوده است.

معاون امور حمایت و سلامت و خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان با اشاره به حضور نمایندگان رئیس جمهور در این ستاد در طول سفر، اظهار داشت: 77 فقره‌ نامه و درخواست فوری نیز در مدت دو روز از اقصی نقاط استان به این ستاد تحویل شده که بلافاصله در همان روز گزارش‌های مربوطه تهیه و از طریق مسئولان حاضر در ستاد دستورات لازم صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: دستورات لازم برای رسیدگی به درخواست‌های تحویلی از طریق نماینده رئیس جمهور در این ستاد صادر شده و مددجویان زیر پوشش این نهاد با گرفتن کد رهگیری و تأمین اعتبارات لازم می‌توانند برای پیگیری درخواست خود به این نهاد مراجعه کنند و همه درخواست‌ها و نامه‌های غیرمددجویی نیز از طریق استانداری همدان قابل پیگیری است.