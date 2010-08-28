آیمد خوراکی به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز با اعلام این خبر گفت: در تهیه داروی آیمود از عصاره سه گیاه استفاده شده و این دارو که به شکل تزریقی طی مراحل پیچیده آزمایشگاهی تهیه می‌شد برای رفع گلایه بیماران از تزریق آن بزودی با نوع خوراکی هم به بازار خواهد آمد.

وی خاصیت تنظیم کنندگی سیستم ایمنی بدن را ویژگی آیمد اعلام کرد و افزود: خواص آنتی‌اکسیدان قوی، محرک ساخت اینترفرون گاما و محرک آزادسازی انرژی سلولی از دیگر اثرات شناخته شده آیمود هستند.

محرز با اشاره به اینکه تاکنون در جهان هزار و 200 ترکیب به عنوان تعدیل کننده سیستم ایمنی بدن مطرح و ساخته شده‌اند گفت: داروی آیمود بیماران را پر انرژی کرده و ماندگاری زیادی دارد که هیچکدام از داروهای ساخته شده مطرح در دنیا تاکنون داوم و اثر آیمود را نداشته‌اند.