فهرست اولیه جایزه برترین کتاب گاردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در بخش داستان 5 کتاب با عنوانهای "آقای چارت‌ول" اثر ربکا هانت، "بوکسور، بیتل" نوشته نِد بیومن، "چیزهایی که ما در آینده ندیدیم" از استیون آمستردام، "لطفاً در ساوانتو حضور به‌هم برسانید" نوشته میل چپمن و "بچه‌ مارهای سیاه" از ندیفا محمد در این فهرست قرار دارند.

در بخش کتابهای غیر داستانی نیز 4 کتاب با عنوانهای "محله بمب‌افکن" درباره هوانوردان از دست رفته جنگ ‌جهانی دوم نوشته دانیل سویفت، "در حال اشتباه" درباره ماجراهای سود سام اشتباه از کاترین شولتز، "رمانتیک مدرن" درباره نویسندگان و هنرمندان انگلیسی و تخیل از ویرجینیا وولف تا جان پایپر نوشته الکساندر هریس و "شب خاموشی" درباره خاطرات خط مقدم، زندگی، ‌عشق و جنگ در کشمیر از بشارت پیر در فهرست اولیه جایزه گاردین راه یافتند.

مجموعه شعر "مرد شناور" از کاترین تاورز نیز در بخش شعر توانسته جزو10 کتابی باشد که برای مبلغ 10 هزار پوندی این جایزه به رقابت می‌پردازند.

جایزه برترین کتاب گاردین از سال 1965 از سوی روزنامه گاردین راه‌اندازی شد و از سال 1999 این جایزه از انحصار کتابهای داستانی خارج شد و هر ساله به دیگر آثاری که از نظر ادبی حائز اهمیت باشند نیز اعطا می‌شود.

