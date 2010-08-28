جعفر زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با تشکیل کانون‌های مشورتی، کمیته‌هایی نیز توسط خود آزادگان مدیریت می‌شود که در بحث جمع‌آوری خاطرات آزادگان ورود پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه باید رزمندگان، جانبازان و آزادگان که به بیان رهبری ذخایر این نظام هستند به آنالیز اتفاقات آن دوران پرداخته و اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند، افزود: دغدغه همه آزادگان حفظ نظام، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است.

زمردیان با اشاره به تلاش‌های دولت در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار داشت: دولت با رویکرد فرهنگی توجه خاصی به ارزش‌های دفاع مقدس دارد به طوری که به دنبال ایجاد تفکر ایثار و شهادت و ترویج آن در بین اقشار مردم است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور بودجه مورد نظر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در اختیار قرار داده است، اضافه کرد: ترویج فکر و اندیشه و پشتوانه ایثار و شهادت برای این امر اهمیت دارد.