60 هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمد اسفندیاری در جریان سفر به شیراز در حاشیه مراسم افطار در مجتمع نرجس این شهر در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع تا پایان کار دولت باید 200 هزار واحد مسکونی برای مددجویان ساخته شود.

وی تصریح کرد: برای این 60 هزار واحد مراحل اولویت بندی طی هفته آینده اعلام خواهد شد.

سرپرست بهزیستی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث قانون جامع حمایت از معلولان نیز بیان کرد: تمام دستگاه ها مکلف به اجرای قانون مذکور هستند که در این راستا بحث مناسب سازی معابر و اماکن عمومی باید مورد توجه جدی است.

اسفندیاری تاکید کرد: استان فارس نیز در این خصوص باید اقدامات لازم را صورت دهد و نهادها و سازمانهای شهری توجه بیشتری به این قانون داشته باشند.