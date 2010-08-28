400 سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد کرمانشاه اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر قنبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های این نهاد در استان اظهار داشت: افتتاح پروژه های عمرانی در قالب هفت باب منزل مددجویی به مساحت 700 متر زیربنا در شهرستان سرپل ذهاب با اعتباری بالغ بر 136 میلیون تومان، احداث 25 واحد مسکونی روستایی در قالب طرح بهسازی در بخش گهواره و احداث 15 مورد فضای اشتغال جهت مجریان طرحهای خودکفایی با اعتبار بالغ بر 50 میلیون تومان از طرحهای این نهاد در هفته دولت است.

وی ادامه داد: پروژه کلنگ زنی ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش گهواره با مساحت 672 متر مربع با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان در هفته دولت انجام خواهد شد.

قنبری در بخش خدمات رایگان ویژه گفت: اهدای 400 سری کمک هزینه خرید جهیزیه (سرانه هر نوعروس 600 هزار تومان) به نوعروسان تحت حمایت در سطح استان به ارزش 240 میلیون تومان، پرداخت وامهای قرض الحسنه و کمکهای موردی بلاعوض در این هفته از دیگر برنامه های این نهاد است.

وی با اشاره به تقارن هفته دولت و هفته اطعام و اکرام ایتام گفت: دراین هفته به بیش از 100 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت به سه صورت تهیه غذای گرم و تحویل آن به درب منزل مددجویانی که به دلیل بیماری یا از کارافتادگی نمی توانند در مراسم افطار حضور داشته باشند، مراسم افطاری و انداختن سفره توسط خیرین و ادارات و سازمانها با نام "سفره های آسمانی" و دعوت از مددجویان تحت حمایت و جمع آوری کمکهای مردمی و فروش قبوض هفته اطعام و اکرام و واریز این کمکها به حسابهای بانکی خانواده های تحت حمایت به عنوان کمک هزینه معیشتی ماه مبارک رمضان از دیگر برنامه های ویژه این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شرکت تیمهای ورزشی امداد در مسابقات جام رمضان استان از دیگر برنامه های این نهاد است.