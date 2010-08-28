ترکیدگی چرخهای هواپیمای فوکر 100 علت وقوع سانحه تبریز بود

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، افزود: هواپیمای فوکر 100 که از تهران به مقصد تبریز در حال پرواز بود، هنگام فرود در باند فرودگاه تبریز به دلیل ترکیدگی چرخهای جلو و کار نکردن ترمزها با مشکل مواجه می شود که بلافاصله از طریق تماس خلبان با برج مراقبت، مسئولان فرودگاه از قضیه باخبر می شوند.

وی ادامه داد: هرچند سرعت هواپیما درحین سانحه بسیار پایین بود اما به دلیل بارانی بودن هوا، هواپیما از باند خارج شده و پس از طی مسافت 370 متری در نقطه ای خارج از باند با برخورد به تپه ای خاکی متوقف می شود که در این حادثه فقط قسمت جلوی هواپیما آسیب جزیی می بیند.

رستمی با رد سخنان یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم حضور به موقع نیروهای امدادی در محل حادثه گفت: تنها پس از سه دقیقه از وقوع هر نوع حادثه، نیروهای امدادی فرصت دارند در محل حاضر شوند که این امر در سانحه شب گذشته نیز به خوبی رعایت شد.

وی افزود: من نیز که در محل فرودگاه بین المللی تبریز حضور داشتم، تنها هفت دقیقه پس از حادثه به محل مراجعه کردم و اوضاع را به طور کامل تحت کنترل داشتم.

رستمی اضافه کرد: در کوتاه ترین زمان ممکن کلیه مسافران از داخل هواپیما به بیرون و سپس ترمینال فرودگاه هدایت شدند.

پنجشنبه شب یک فروند هواپیمای مسافربری "فوکر 100" شرکت هواپیمایی آسمان به هنگام فرود در فرودگاه تبریز به علت بارش شدید باران از باند خارج شد.

این هواپیما به شماره پرواز 773 از تهران عازم تبریز بود که به هنگام نشستن در فرودگاه این شهر از باند خارج شده و با موانع موجود برخورد کرد.

این حادثه، تلفات جانی نداشت و فقط دو نفر از مسافران آن بر اثر برخورد هواپیما با موانع به صورت سطحی مجروح شدند.