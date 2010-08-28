انتشار 12 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی امروز شنبه در بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی در تهران با اشاره به اجرای قانون بانکداری بدون ربا طی سه دهه اخیر در کشور، گفت: با توجه به این قانون، بانکداری بدون ربا تاکنون به شکل یک الگو در بانکداری جهان جای خود را باز نکرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه هم اکنون در 80 کشور دنیا و 400 نهاد مالی عملیات بانکداری بدون ربا در حد 500 میلیارد دلار انجام می شود، اظهار داشت: این مبلغ در مقابل حجم داد و ستد بانکهای جهان رقم بالایی نیست و باید بانکداری اسلامی در شبکه بانکی دنیا به یک الگو تبدیل شود.

حسینی با اشاره به اینکه تاکنون ارکان بانکداری اسلامی در سطح ملی و بین المللی به خوبی تدوین نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر بانکداری اسلامی به صورت یک محدودیت دیده می شود ولی واقعیت این است که این نوع بانکداری یک ظرفیت است.

وی با اشاره به مطالعاتی که بانک توسعه اسلامی در این خصوص انجام داده است، افزود: در بحران اخیر مالی جهان نیز مشاهده شد که تقریبا هیچ یک از بانکها و نهادهای اسلامی ورشکست نشده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از طریق توسعه بانکداری اسلامی از شکل گیری حبابهای قیمتی جلوگیری می شود، گفت: در بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منفعت و پاداش به عنوان یکی از اهداف دنبال می شود که متاسفانه در این حوزه تاکنون اقدامات خوبی صورت نگرفته است.

حسینی به توجه ویژه به اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا در طرح تحول اقتصادی به عنوان یکی از 7 محور مهم این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات عملی که به دنبال آن هستیم، اقدام در حوزه بانکداری اسلامی است که آن را در برنامه های طرح تحول بانکی گنجانده ایم.

وی همچنین به توسعه و تامین عملیات قرض الحسنه به عنوان یکی دیگر از اهداف طرح تحول اقتصادی و بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: هم اکنون در بانک ملی، صندوق قرض الحسنه شکل گرفته و بانکهای کشاورزی و سپه نیز این درخواست را از بانک مرکزی مطرح کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ساماندهی نهادها و موسسات قرض الحسنه را به عنوان یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی در حوزه بازار غیر متشکل پولی برشمرد و تاکید کرد: امروز در کشور نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه افزایش یافته است و 10 بانک کشور نیز که بخشی از آنها نیز خصوصی شده اند منابع قرض الحسنه خود را از 40 درصد به بیش از 70 درصد افزایش داده اند که آن را صرف تسهیلات قرض الحسنه می کنند.

حسینی یکی دیگر از برنامه های طرح تحول اقتصادی را ساماندهی عقود مبادله ای و مشارکتی دانست و با تاکید بر اینکه تلاش می شود تا در این دو حوزه اقدامات موثری صورت گیرد، گفت: هنوز در قانون تجارت ما جایی برای تامین ابزارهای بانکداری اسلامی وجود ندارد و تنها روشی که اعمال می شود انتشار اوراق قرضه است.

وی همچنین به ارتباط بازار سرمایه به مقوله طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: بعد از ابلاغ قانون جامع بازار سرمایه تلاش شد تا در شورای بورس کمیته فقهی شکل گیرد و از این طریق نیز تاکنون 50 جلسه برگزار و 17 ابزار کاربردی در بازار سرمایه بررسی شده است.

وزیر اقتصاد همچنین به بررسی انواع صکوک در کمیته فقهی اشاره کرد و با تاکید بر تعیین ضوابط به کارگیری آن و تصویب در شورای عالی بورس بیان داشت: مجلس نیز در سال گذشته در بحث مالیات بر شرکتهای واسط، قانون بکارگیری ابزارهای جدید مالیاتی را تصویب کرد که پس از آن شورای عالی بورس نیز ضوابط آن را به تصویب رساندو هم اکنون سازمان بورس به دنبال عملیاتی کردن آن است.

حسینی در ادامه به ایجاد نهادهایی در صندوق های سرمایه گذاری برای به کارگیری مصوبات کمیته فقهی بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: همچنین راه اندازی بازار آتی در بورس کالا و بازار بورس نیز از اقدامات دیگری است که در آینده در راستای توسعه بانکداری اسلامی شکل خواهد گرفت.

وی از انتشار 750 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی در سال گذشته سخن گفت و اظهار داشت: در قانون بودجه سالجاری نیز انتشار حدود 12 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی هدفگذاری شده است که تحقق این موضوع نیازمند همکاری شبکه بانکی کشور است.