نخستین دیدار بارزانی و حکیم در اربیل/ مرجعیت بار دیگر هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، دیدارهای روز گذشته سران جریانهای سیاسی در عراق که از مهمترین آنها می توان به دیدار "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق و "عمار حکیم" رهبر ائتلاف ملی و مجلس اعلای اسلامی اشاره کرد بر مسئله تشکیل دولت و انتخاب روسای سه گانه تمرکز داشت.

روز گذشته در دیدار بارزانی و حکیم که در مقر اقامت رئیس اقلیم کردستان در شهر اربیل انجام شد، درباره آخرین تحولات روند تشکیل دولت و مذاکرات جاری میان جریان های سیاسی گفتگو شد. در این دیدار بر لزوم یافتن راه حلی در زمینه خروج از بحران تشکیل دولت تاکید شد. این نخستین دیدار میان حکیم و بارزانی نیز محسوب می شود.

شیخ "حمید معله" از اعضای ائتلاف ملی با تاکید بر مثبت بودن جو دیدار میان حکیم و بارزانی اظهار داشت: هم اکنون دیدگاهها میان ائتلاف کردستان و ائتلاف ملی بسیار نزدیک شده است.

وی افزود: ائتلاف کردستان و ائتلاف ملی بر این مسئله توافق کردند که مذاکرات دوجانبه در برهه آتی به طور فشرده ادامه یابد.

از سوی دیگر، "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق نیز در اربیل با مسعود بارزانی ملاقات کرد. در این دیدار که به بررسی تحولات اخیر سیاسی در عراق اختصاص داشت دو طرف بر لزوم تشکیل دولت مشارکت ملی تاکید ورزیدند.

همچنین در بغداد "عادل عبدالمهدی" معاون ریاست جمهوری عراق با تاکید بر لزوم از سرگیری نشست های پارلمان اظهار داشت: تعلیق برگزاری نشست های پارلمان به علت به حد نصاب نرسیدن نمایندگان از تاخیر در تشکیل دولت خطرناک تر است.

وی خواستار حضور تمامی جریان های سیاسی زیر سقف پارلمان شد تا در نهایت بحران 6 ماهه تشکیل دولت خاتمه یابد.

از سوی دیگر، "فواد معصوم" رئیس سنی و موقت پارلمان عراق جریان های سیاسی را مسئول ناکامی وی در انتخاب رئیس پارلمان دانست و تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی ابتدا باید رئیس پارلمان و نواب وی انتخاب شوند تا راه برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر باز شود.

وی افزود: هم اکنون این جریان بر عکس شده است.

از سوی دیگر، سران العراقیه روز گذشته که در امان پایتخت اردن گردهم آمده بودند در بیانیه ای از ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم تقاضا کردند طی دو هفته آتی موضع نهایی خود را در مسئله تشکیل دولت اتخاذ کنند.

همچنین "سید احمد الصافی" خطیب نماز جمعه شهر کربلا بار دیگر درباره تاخیر پیش آمده در تشکیل دولت جدید هشدار داد.

وی در خطبه دوم نماز جمعه کربلا تاکید کرد: تاخیر در تشکیل دولت به نفع هیچ کس نیست، عراق در یک بحران سیاسی گرفتار است و هر بحران سیاسی هم مردان خود را می خواهد تا بحران را با فداکاری پشت سر بگذارند.