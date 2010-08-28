فیلمهای بخش"تصویر انقلاب" جشنواره دفاع مقدس اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب بخش "تصویر انقلاب" جشنواره فیلم دفاع مقدس به کار خود پایان داد و دوازده عنوان فیلم سینمایی راه یافته به بخش مسابقه این بخش را معرفی کرد. حضور آثار کارگردانهایی چون مرحوم امیرقویدل، مجتبی راعی، خسرو سینایی، جواد شمقدری، داریوش فرهنگ، علی اصغر شادروان، عباس رافعی، اکبر صادقی و منوچهر حقانیپرست دراین بخش قطعی شده است.
حمید دهقانپور، محمود گبرلو، حمید بهمنی، سیدسعید سیدزاده، امیررضا آشتیانی پورمسئولیت انتخاب فیلمهای بخش "تصویرانقلاب"جشنواره دفاع مقدس را بر عهده داشتند که از بین بیش از60 فیلم سینمایی این بخش دوازده فیلم را برای رقابت در مرحله مسابقه نهایی جشنواره معرفی کردند. فیلمهای سینمایی رسیده به دبیرخانه جشنواره از تولیدات سینمایی سالهای پس از انقلاب با موضوع و محورانقلاب اسلامی بودهاند.
در بخش "تصویر انقلاب" در جشنواره دفاعمقدس از برگزیده آثار تولید شده طی سیسال گذشته با موضوع انقلاب قدردانی میشود وکلیه آثار سینمایی که طی سه دهه گذشته با موضوع انقلاب اسلامی تولید شده است در این بخش شرکت کردند. فیلمهای شرکت کننده در این بخش برای دریافت مقامهای برتر در زمینه "بهترین فیلم"، "بهترین کارگردانی" و "بهترین فیلمنامه" مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
فیلمهای سینمایی راه یافته به بخش مسابقه از این قرار است: "خونبارش "امیر قویدل به تهیهکنندگی رسول صدر عاملی ، "صنوبر" مجتبی راعی به تهیهکنندگی عروج فیلم، "هیولای درون" خسرو سینایی به تهیهکنندگی بنیاد مستضعفان، "تبرباران"علی اصغر شادروان به تهیهکنندگی حوزه هنری، "ترن "امیر قویدل به تهیه کنندگی ماشاالله افراشته و محمدجعفرصدیق، "جای امن" مجتبی راعی به تهیه کنندگی گروه تلویزیونی شاهد و بنیاد سینمایی فارابی.
همچنین فیلمهای "طوفان شن" جواد شمقدری به تهیه کنندگی گروه سینمایی شاهد ، "کیمیا و خاک" عباس رافعی به تهیه کنندگی عباس رافعی، "یک گزارش واقعی" داریوش فرهنگ به تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری، "در محاصره" اکبر صادقی به تهیهکنندگی نوآرا، "بحران "علی اصغر شادروان به تهیهکنندگی حوزه هنری، "توجیه" منوچهر حقانیپرست به تهیهکنندگی حوزه هنری دیگر آثارراه یافته به این بخش هستند.
جشنواره فیلم دفاع مقدس از 29 شهریور تا دوم مهرماه همزمان در ایران و چند کشور جهان برگزار میشود.
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