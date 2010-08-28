50 درصد مدارس همدان تخریبی است

محمد رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه 30 درصد مدارس استان همدان مقاوم و مابقی قابلیت مقاوم سازی را دارند، افزود: در سال جاری 160 میلیارد ریال اعتبار برای تخریب و بازسازی مدارس قدیمی استان همدان اختصاص داده شد.

وی با تاکید بر اینکه بازسازی مدارس قدیمی با عمر بالای 30 سال به صورت جدی و عملی در دستور کار دولت قرار دارد، از طرح ساماندهی و تهیه شناسنامه فنی و نظارت در مدارس استان همدان خبر داد و افزود: با کمک این شناسنامه نقاط ضعف و قوت به صورت دقیق شناسایی و تصمیم گیری را برای مسئولان آسان تر می کند.

وی به تغییرات آیین نامه طرح تخریب بازسازی اشاره کرد و افزود: بر اساس بررسی های کارشناسی امسال تعداد زیادی از مدارس از قابلیت مقاوم سازی خارج شده و در گروه مدارس تخریبی قرار گرفتند.

مرادی از اختصاص شش درصد کل اعتبارات برای تخریب و بازسازی مدارس اسدآباد خبر داد و افزود: برای ساخت دبستان انقلاب چنار علیا، دبیرستان سمیه، هنرستان دکتر حسابی، دبستان زینب، دبستان سه کلاسه روستای طویلان و دبیرستان شهید راحمی در شهرستان اسدآباد 50 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که از این میزان تاکنون 33 میلیارد تخصیص یافته و برای اتمام آن 17 میلیارد ریال نیاز است.

معاون فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان گفت: از مجموع شش مدرسه به غیر از دبستان انقلاب در روستای چنار علیا و دبیرستان دخترانه سمیه، مابقی با صد درصد پیشرفت فیزیکی تحویل آموزش و پرورش شهرستان شده است.