ورزش آذربایجان غربی به سرمایه گذاری درازمدت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح شنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران برتر آذربایجان غربی، ضمن تقدیر از کسب عناوین مختلف جهانی، بین المللی و دعوت به تیم های ملی توسط ورزشکاران استان خواستار ادامه این روند و سرمایه گذاری درازمدت در این بخش شد.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی استعداد خود برای جهش در سمت رشد و توسعه نشان داده، بیان داشت: کسب مقامهای مختلف ورزشی، دعوت و حضور در تیمهای ملی، میزبانی و برگزاری مسابقات مختلف بین المللی همچون مسابقات والیبال آسیایی و دستاوردهای فرهنگی، علمی و پژوهشی امسال همگی از این امر حکایت دارند.

این مسئول در ادامه بیان داشت: افق اهداف مدیریت ارشد استان در جهت رشد متوازن و همه جانبه استان بوده و این امر با جذب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و مردمی، رشد صادرات غیرنفتی، پژوهش و فرهنگی از جمله این هدفگذاری است.

جلال زاده کلنگ زنی بزرگترین تله کابین و افتتاح دفتر وزارت خارجه در آذربایجان غربی را از جمله مهمترین اهداف مدیریت استان در این زمینه عنوان کرد و ادامه داد: توجه به امر ورزش نیز طی سالجاری در دستور کار مدیریت استان با تاکید مستقیم شخص رئیس جمهور بخصوص در ورزش والیبال در آذربایجان غربی مورد توجه قرار گرفته است.

حضور 25 ورزشکار آذربایجان غربی در مسابقات گوانگجو

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: امسال افزون بر 25 ورزشکار، مربی و داور از آذربایجان غربی در مسابقات آسیایی گوانگجو حضور خواهند داشت که این امر افتخاری بزرگ برای ورزش آذربایجان غربی محسوب می شود.

علی ملااحمدی ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری دومین دوره از مسابقات آسیایی والیبال در ارومیه گفت: ورزش یک اقدام گروهی بوده و همکاری تمامی عوامل دخیل در این امر بخصوص مدیریت استانداری، موجب برگزاری پرافتخار و با موفقیت رقابتهای والییال آسیایی در ارومیه شد.

وی با تاکید بر دستاوردهای برگزاری این دیدارها در ارومیه افزود: ایجاد روحیه نشاط و شادابی، معرفی ارومیه به عنوان خواستگاه و پایگاه والیبال کشور، شناسایی و معرفی آذربایجان غربی به عنوان میزبان موفق برای برگزاری رقابتهای بین المللی ورزشی و غرور و بالنگی ملی از مهمترین این امر بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی با بیان اینکه ورزش یک کارکرد جمعی بوده که طی سالهای اخیر با توجه به این امر و سرمایه گذاری بر روی استعدادهای نوجوان و نونهال استان این امر محقق شده است، تاکید کرد: کسب مدالهای مختلف، دعوت به تیم ملی در بخشهای نوجوان، دانش آموزی، بزرگسالان و آمادگی مربیان، داوران و حضور آنها در عرصه های ملی و بین المللی طی این مدت از جمله این دستاوردهاست.