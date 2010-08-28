فیبا بازیکنان و مربیان تیم های صربستان و یونان را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار آماده سازی تیم های بسکتبال یونان و صربستان هفته گذشته در سالن المپیک آتن با درگیری بازیکنان دو تیم به خشونت کشیده شد و نیمه کاره ماند.

فیبا به همین خاطر نناد کرستیچ، مربی صربستان، را سه بازی از حضور بر روی نیمکت تیم ملی این کشور ممنوع کرد. با این حساب کرستیچ دیدار تیم ملی کشورش در رقابت های جام جهانی ترکیه مقابل تیم های آنگولا، آلمان و اردن را از دست داد. این در حالی است که میلوش تودوسیچ ، بازیکن صربستان هم دو دیدار از همراهی تیمش در این رقابت ها محروم است.

از تیم یونان هم آنتونیس فوستیس و سوفوکلیس شورتسانیتیس دو بازی محروم شدند. این دو بازیکن قادر به همراهی یونان در دیدار مقابل تیم های چین و پورتوریکو نیستند.

بر پایه گزارش بال این یوروپ، فدراسیون های دو کشور هم 19 هزار 500 دلار جریمه شدند.