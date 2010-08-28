افزایش ۵۰ درصدی سفرهای زیارتی از خراسان شمالی

محمد رسول شجاع در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در سال جاری اعزام زائران از خراسان شمالی به سفرهای زیارتی رشد چشمگیری داشته است.

وی اظهار داشت: اعزام زائران به سایر سفرهای حج عمره نیز۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

شجاع اعزام کل زائران به مکانهای زیارتی را 10 هزارو 397 نفر اعلام کرد.

وی سفرهای معنوی را شامل سفرهای عمره، حج تمتع، عتبات عالیات عنوان کرد و افزود: هزینه اینگونه سفرها بستگی به نوع خدماتی که به زائران ارائه می شود دارد.

وی با برشمردن تعداد زائران اعزامی در سال جاری گفت: اعزام چهار هزارو 612 زانر در غالب 37 کاروان عمره، اعزام هزارو 250 زائر در غالب هشت کاروان تمتع، دو هزارو 831 زائر عتبات و عالیات در غالب 96 کاروان، هزارو 749 زائر در غالب 38 کاروان عتبات عالیات سوریه اعزام شدند.

شجاع با اشاره به تفاهم نامه ما بین کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان حج و زیارت در خراسان شمالی گفت: به موجب این تفاهم نامه مقرر گریده هرکدام از زائران کمکهای مالی با افراد بی بضاعت داشته باشند.

وی افزود: هم اکنون از طریق سازمان حج و زیارت زائران را ساماندهی می کنیم تا به صورت نظام مند به افراد بی بضاعت کمک کنند.