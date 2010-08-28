سیل هفت راه روستایی بافت را تخریب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بروز بارش باران و تگرگ در شهرستان بافت و جاری شدن سیلاب در روستاهای حاشیه شهر بافت منجر به بروز سیلاب در این مناطق طی 24 ساعت گذشته شده است.

بروز این سیلاب روز گذشته موجب شد چهار نفر در روستای زمان آباد در محاصره سیل قرار گیرند که با تلاش مردم دو نفر نجارت یافتند و دو نفر دیگر دچار سیلاب شدند و جان خود را از دست داده اند.

سیلاب موجب تخریب راه ارتباطی هفت روستای سیل زده شده است اما شب گذشته با تلاش ماموران راهداری این راهها به صورت موقت باز شده اند و عبور و مرور امداد رسانان از این راهها آغاز شده است.

این سیلاب موجب قطعی آب، برق و تلفن روستاهای سیل زده نیز شده است.

فرماندار بافت در خصوص آخرین وضعیت سیل زدگان این شهرستان اظهارداشت: با وجود برخی مشکلات در زیرساختهای این روستاها هم اکنون راه ارتباطی باز شده است و برق و تلفن وصل شده است.

محمدعلی بهروز افزود: هم اکنون برق و تلفن این روستاها وصل شده است و آبرسانی نیز به صورت سیار به سیل زدگان انجام می شود.

وی گفت: امداد رسانی به سیل زدگان ادامه دارد و تعدادی چادر و سبد غذایی بین مردم توزیع شده است.

به دلیل تخریب برخی خانه های مسکونی در این روستاها مردم نیاز به امداد رسانی بیشتر و افزایش میزان کمکها دارند.