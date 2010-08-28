ناحیه صنعتی شهرستان دالاهو به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ناحیه صنعتی شهرستان دالاهو از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه است که صبح شنبه با حضور نماینده مردم شهرستان و معاون سیاسی استاندار کرمانشاه در زمینی به مساحت 90 هکتار و با اعتباری بیش از 14.5 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

از جمله امکانات زیربنایی این ناحیه صنعتی ایجاد راهسازی به طول چهار کیلومتر، احداث شبکه توزیع برق 20 کیلوولت به طول چهار کیلومتر و راه اندازی شبکه آب به طول 3.6 کیلومتر است و در آینده نزدیک اجرای راهسازی سطح شهرک و شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع آبهای سطحی آن اجرا خواهد شد.

همچنین در این روز واحد بتن آماده حیدری در زمینی به مساحت سه هزار و 200 مترمربع در ناحیه صنعتی دالاهو کلنگ زنی شد.