بی توجهی به جلو مهمترین علت وقوع تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی با اشاره به تصادفات مهم روز گذشته ( جمعه ) در کشور گفت: ساعت 6 بعد از ظهر روز گذشته در محور شیراز - کازرون در استان فارس یک دستگاه سواری پراید به دلیلی نامعلوم با یک دستگاه خودوری پیکان برخورد کرده و دو کشته برجای گذاشت.

وی ادامه داد: همچنین در ساعت 10 دقیقه بامداد در استان آذربایجان شرقی یک دستگاه موتورسیکلت به علت انحراف به چپ با یک دستگاه موتورسیکلت دیگر برخورد کرده و دو کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: در وقوع تصادفات روز گذشته عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ مهمترین علل وقوع تصادفات بوده است.

وی افزود: در حال حاضر محورهای استانهای گیلان، گلستان، مازندران و لرستان بارش مقطعی باران را دارند لذا از رانندگان درخواست می شود تا با احتیاط، دقت و سرعت مطمئنه در این محورها تردد کنند.