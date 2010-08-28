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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بی توجهی به جلو مهمترین علت وقوع تصادفات روز گذشته

بی توجهی به جلو مهمترین علت وقوع تصادفات روز گذشته

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ را مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته در کشور عنوان کرد.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی با اشاره به تصادفات مهم روز گذشته ( جمعه ) در کشور گفت: ساعت 6 بعد از ظهر روز گذشته در محور شیراز - کازرون در استان فارس یک دستگاه سواری پراید به دلیلی نامعلوم با یک دستگاه خودوری پیکان برخورد کرده و دو کشته برجای گذاشت.

وی ادامه داد: همچنین در ساعت 10 دقیقه بامداد در استان آذربایجان شرقی یک دستگاه موتورسیکلت به علت انحراف به چپ با یک دستگاه موتورسیکلت دیگر برخورد کرده و دو کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: در وقوع تصادفات روز گذشته عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ مهمترین علل وقوع تصادفات بوده است.

وی افزود: در حال حاضر محورهای استانهای گیلان، گلستان، مازندران و لرستان بارش مقطعی باران را دارند لذا از رانندگان درخواست می شود تا با احتیاط، دقت و سرعت مطمئنه در این محورها تردد کنند.

کد مطلب 1141590

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