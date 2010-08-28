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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

صادرات بی رویه عامل گرانی گوشت در خراسان شمالی است

صادرات بی رویه عامل گرانی گوشت در خراسان شمالی است

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاونت فنی دامپزشکی خراسان شمالی گفت: صادرات بی رویه دام به واسطه دلالان به استان گلستان و حوزه خلیج فارس باعث گرانی گوشت در استان خراسان شمالی شده است.

حمید رمضانی درگفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، اظهار داشت: غریب به دو میلیون و 80 هزار دام سبک و سنگین در خراسان شمالی نگهداری می شود که از این تعداد 700 هزار دام به استان گلستان و مناطق مختلف خلیج فارس صادر می شود.

وی افزود:  تنها 10 درصد دام در گشتارگاه های خراسان شمالی ذبح می شوند.
 
رمضانی خریداری نمودن دام با قیمتهای مناسب از سوی دیگر استانها را یکی از عمده دلایل صادرات دام از سوی دامداران دانست وگفت: دامدارانی که دامهایشان را در استان خراسان شمالی به فروش می رسانند متحمل ضرر و زیان می شوند.
 
وی بیان کرد: هم اکنون به واسطه دلالان دام زنده به سایر استانها انتقال داده می شود که این باعث شیوع انواع بیماریهای بین انسان و دام می گردد.
 
وی ادامه داد: دامپزشکی خراسان شمالی به منظور اشاعه نیافتن بیماریهای دامی مشترک انسان و دام در نظر دارد دام را ابتدا در کشتارگاه ها ذبح نماید و سپس به قصابی های سطح شهر انتقال دهد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش آمار جوجه ریزی در مرغداریهای استان خبر داد و گفت: جوجه ریزی در مرغداریها نسبت به سال گذشته 65 درصد افزایش داشته است.
 
وی گفت: در حال حاضر عملیات دومیلیون جوجه ریزی در مرغداریهای استان انجام شده است.
 
حمید رمضانی در خاتمه خواستار توجه دولت و مسئولان به بخش دامداری و صنعت طیور در استان شد و افزود: بیشتر اقشار خراسان شمالی را مردم روستایی تشکیل می دهند که اگر این دو حرفه رونق بیشتری پیدا کند باعث رفع مشکلات عدیده ای در جامعه روستایی می شود.
 
کد مطلب 1141593

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