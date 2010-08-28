بیش از یک میلیون تهرانی در برنامه های قرآنی شهرداری شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی با اشاره به فعالیتهای گسترده قرآنی مدیریت شهری در تمامی بوستانها و محله های شهر تهران افزود: در 374 محله شهر تهران حداقل 374 دارالقرآن احداث می شود تا موسسه های قرآنی که در مقیاس نواحی فعالیت دارند را به همان نواحی نزدیک و فعالیتهای قرآنی در مقیاس ناحیه را به آنها محول کنیم.

شرکت یک میلیون و 200 هزار شهروند تهرانی در برنامه های قرآنی شهرداری

وی از برگزاری جلساتی مشترک با اتحادیه موسسه های قرآنی جلساتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان این جلسات تفاهم نامه ای مبادله می شود تا با همکاری اتحادیه موسسه های قرآنی دامنه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در سطح شهر تهران را توسعه ببخشیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در تشریح برنامه های مذهبی شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان گفت: مدیریت شهری هفت هزار برنامه قرآنی را در سطح شهر تدارک دیده است که بر اساس گزارشهایی است که از نواحی و مناطق کسب کرده ایم، بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر از شهروندان تهرانی در این برنامه ها شرکت کردند و امیدواریم سال آینده دامنه این کارها توسعه پیدا کند.

تهران سرای قرآن در چهار سال ساخته می شود

ایازی گفت: در حال حاضر اتفاقات فرهنگی بسیار بزرگ به خصوص در عرصه قرآنی در پایتخت در حال پیگیری است اما خلا یک مجموعه بزرگ قرآنی احساس می شد که با آغاز عملیات اجرایی مجموعه تهران سرای قرآن پیش بینی می شود تا بزرگترین رویداد های بین المللی در این مجموعه شکل گیرد.

سخنگوی شهرداری تهران به شهروندان نوید داد که تهران سرای قرآنی در مدت زمان چهار سال احداث شود تا این بنا به نگینی بود که بزرگترین رویدادها با محوریت دینی و فرهنگی در آن اتفاق خواهد افتاد.

توزیع سبد کالا و بن کارتهای خرید ویژه اقشار آسیب پذیر

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به افزایش دامنه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان، به تشریح فعالیتها در حوزه مسائل اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: با وجود اینکه رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه به عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است اما در عین حال افرادی از اقشار آسیب پذر هستند که به نحوی با شهرداری تهران مرتبط هستند که در ماه مبارک رمضان سبدهای ویژه کالا به این افراد اهدا شده است.

وی با تاکید بر افزایش حجم توزیع سبدهای کالا و بن کارتهای خرید ویژه اقشار آسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار در شهر تهران از توسعه فعالیتهای فرهنگی در ماه مبارک رمضان نیز خبر داد.

هر شب پنج هزار نفر از باغ موزه دفاع مقدس بازدید می کنند

ایازی به ویژه برنامه شبهای شیدایی در باغ موزه دفاع مقدس اشاره و تاکید کرد: برنامه شبهای شیدایی تا پایان ماه مبارک رمضان برگزار می شود که مورد استقبال شهروندان تهرانی قرار گرفته است و هر شب بیش از پنج هزار نفر از اهالی پایتخت از این برنامه استفاده می کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزاری مراسم حزب خوانی گرفته، دعوت از قاریان بین المللی برای قرائت قرآن و برپایی کرسی های تلاوت قرآنی و اجرای زنده برنامه های تواشیح، اکران پرده آبی برای نمایش فیلمهای دفاع مقدس و اسماء حسنی در کنار نور افشانی و غرفه های شاد و مفرح همراه با معنویت را از مهمترین قسمتهای در نظر گرفته در باغ موزه دفاع مقدس خواند.

شهروندان با طی مسافتی کمتر از 15 دقیقه از برنامه های فرهنگی شهرداری بهره مند می شوند

سخنگوی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه برنامه های قرآنی شهرداری تهران در سطح بوستانهای پایتخت در ایام باقی مانده از ماه مبارک رمضان ادامه دارد، گفت: در طول این ماه نخستین نمایشگاه بزرگ قرآنی غرب تهران در منطقه 22 مورد افتتاح قرار گرفته است که با اجرای ویژه برنامه های قرآنی و مذهبی به تهرانی ها خدمت رسانی می کنند.

ایازی گفت: اگر شهروندان تهرانی تصمیم بگیرند در یکی از فعالیتهای فرهنگی شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان حضور پیدا کنند با طی مسافتی کمتر از 15 دقیقه می توانند از برنامه های فرهنگی پیش بینی شده استفاده کنند.