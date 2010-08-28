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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

باحضورشدید نیروهای صهیونیستی؛

سومین نمازظهر جمعه رمضان در مسجد الاقصی اقامه شد

سومین نمازظهر جمعه رمضان در مسجد الاقصی اقامه شد

مقامات شهر قدس اعلام کردند که حدود 2 هزار نیروی صهیونیستی در نقطه ورود به قسمتهای قدیمی شهر قدس در سومین جمعه ماه مبارک رمضان حضور داشته و تعداد نقاط بازرسی را افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معان، روز گذشته تعداد نقاط بازرسی در جنوب و مرکز نوار باختری باردیگر دهها هزار نفری را که خواستار رسیدن به شهر مقدس قدس و اقامه نماز جمعه در مسجد الاقصی بودند دربرگرفته بود. نیروهای رژیم صهیونیستی تنها عبور زنان بالای 40 سال و مردان بالای 50 سال را مجاز کردند. آنها اجازه ویژه برای برخی از زنان بالای 35 سال و مردان بالای 45 سال صادر کردند.

رژیم صهیونیستی در بخشهای قدیمی شهر قدس و محدوده‌هایی که به محوطه مسجد الاقصی  منتهی می‌شد، تعداد نقاط بازرسی را افزایش داده بود.

بنیاد الاقصی برای وقف و میراث اظهار داشت که 170 اتوبوس برای انتقال صدها فلسطینی از شهرهای بزرگ و کوچک به شهر قدس برای اقامه نماز ظهر جمعه فعال بودند.

به دنبال رخدادهایی چون از حال رفتن نمازگزارانی که هفته گذشته زیر آفتاب سوزان صورت گرفته بود مقامات بنیاد الاقصی سایبانهای بیشتری داخل محوطه حرم شریف فراهم کرده بودند و نیروهای امدادی در محل برای ارائه خدمات حاضر بودند.

کد مطلب 1141599

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