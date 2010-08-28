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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیماری استاد حائری شدت گرفت

بیماری استاد حائری شدت گرفت

استاد عبدالحسین حائرى نسخه‌پژوه برجسته کشور که از دیماه سال گذشته و پس از عمل جراحی ریه، خانه‌نشین شده در روزهای اخیر توان راه رفتن را هم از دست داده و با این حال همچنان در منزل تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

فرشته حاج‌حسینی عروس استاد حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جسمی وی گفت: آقای حائری نمی‌تواند به کتابخانه مجلس برگردد و توان راه رفتن را از دست داده است.

وی افزود: البته خوشبختانه وضعیت مزاجی او خوب است و هیچ وضعیت وخیم قلبی یا ریوی و گوارشی ندارد و فقط به دلیل کهولت سن نمی‌تواند از بستر خارج شود.

به گفته حاج‌حسینی در حال حاضر یک پرستار برای نگهداری از استاد حائری استخدام شده و مراقبت‌های پزشکی لازم را از او انجام می‌دهد.
 
استاد حائرى از نوادگان دخترى آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم و از فهرستنگاران برجسته نسخ خطى کشور است که بیشترین مجلدات فهارس نسخ خطى کتابخانه مجلس را تألیف یا بازنویسى کرده و طى دهه‌هاى اخیر نسخ خطى نابی را براى این کتابخانه خریدارى کرده است.
 
وی صاحب نظریه "بازنویسى تاریخ علم بر اساس بازنویسى فهارس نسخ خطى" نیز هست که جایزه‌ای جهانی را برای وی به ارمغان آورد.
 
حائری بیش از نیم قرن (از سال 1331 تا کنون) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار سمت ریاست کتابخانه مجلس بوده است.
 

کد مطلب 1141603

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