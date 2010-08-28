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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۱

مجتمع گردشگری گنجنامه میزبان اردوهای ورزشی دانش آموزان

مجتمع گردشگری گنجنامه میزبان اردوهای ورزشی دانش آموزان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل مجتمع گردشگری گنجنامه گفت: براساس تفاهم نامه امضا شده با سازمان دانش آموزی استان همدان مجتمع تفریحی گردشگری ورزشی تله کابین گنجنامه میزبان اردوهای ورزشی گردشگری دانش آموزان سراسر کشور خواهد بود.

سید مصطفی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این تفاهم نامه به منظور استفاده از همه ظرفیت های گردشگری همدان در جهت رونق صنعت گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان به دیگر هموطنان انجام شده است.

اردستانی از آمادگی این مجتمع برای پذیرایی از گردشگران ومیزبانی مسابقات کشوری، منطقه ای و استانی هیئت های ورزشی و جشنواره های فرهنگی هنری در دامنه الوند خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این مجتمع در سه مرحله اجرا شده و مرحله نخست آن شامل ایجاد تله کابین به طول یک هزار و 680 متر بوده و مراحل بعدی شامل ساخت هتل و چند سایت منحصر به فرد ورزشی است که می تواند جاذبه های تفریحی و ورزشی زیادی برای گردشگران ایجاد کند.

اردستانی همچنین یادآور شد: با هدف سرویس دهی به مسافران و فراهم بودن فضای مناسب تفریحی و توریستی مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنجنامه در ماه مبارک رمضان همچون روزهای گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد و پذیرای بازدید کنندگان است.

مدیر عامل مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنجنامه با بیان اینکه ماه رمضان امسال در اواسط فصل گردشگری همدان و ایام تابستان قرار گرفته است که با توجه به محدودیت های شغلی و فصلی ممکن است برخی از هم وطنان در این ماه به عنوان مسافر در همدان حضور داشته باشند، افزود: آب و هوای فرح بخش منطقه گنجنامه و دشت میشان بهترین مکان برای گذراندن ساعات طولانی روز برای روزه داران است.

کد مطلب 1141607

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