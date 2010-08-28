مجتمع گردشگری گنجنامه میزبان اردوهای ورزشی دانش آموزان

سید مصطفی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این تفاهم نامه به منظور استفاده از همه ظرفیت های گردشگری همدان در جهت رونق صنعت گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان به دیگر هموطنان انجام شده است.

اردستانی از آمادگی این مجتمع برای پذیرایی از گردشگران ومیزبانی مسابقات کشوری، منطقه ای و استانی هیئت های ورزشی و جشنواره های فرهنگی هنری در دامنه الوند خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این مجتمع در سه مرحله اجرا شده و مرحله نخست آن شامل ایجاد تله کابین به طول یک هزار و 680 متر بوده و مراحل بعدی شامل ساخت هتل و چند سایت منحصر به فرد ورزشی است که می تواند جاذبه های تفریحی و ورزشی زیادی برای گردشگران ایجاد کند.

اردستانی همچنین یادآور شد: با هدف سرویس دهی به مسافران و فراهم بودن فضای مناسب تفریحی و توریستی مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنجنامه در ماه مبارک رمضان همچون روزهای گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد و پذیرای بازدید کنندگان است.

مدیر عامل مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنجنامه با بیان اینکه ماه رمضان امسال در اواسط فصل گردشگری همدان و ایام تابستان قرار گرفته است که با توجه به محدودیت های شغلی و فصلی ممکن است برخی از هم وطنان در این ماه به عنوان مسافر در همدان حضور داشته باشند، افزود: آب و هوای فرح بخش منطقه گنجنامه و دشت میشان بهترین مکان برای گذراندن ساعات طولانی روز برای روزه داران است.