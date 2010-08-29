نایب قهرمانی هندبال جهان نباید ما را گول بزند

سرمربی تیم هندبال دانش آموزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین دوره مسابقات قهرمانی هندبال دانش آموزی جهان در شرایطی اواخر شهریورماه در ماکائو برگزار می شود که پیش از این شاهد بیست دوره برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان در این رشته بودیم و حتی تیم ایران در آخرین دوره این مسابقات در سال 2010 عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کرد.

وی افزود: هرچند ما نایب قهرمان جهان شده ایم اما در آسیا کار سختی پیش رو داریم. نباید این عنوان ما را گول بزند بلکه باید بیشتر از این برای کسب مقام در آسیا تلاش کنیم.

سرمربی تیم هندبال دانش آموزی ایران با اشاره به پایان مرحله سوم اردوی تیم ملی در تهران گفت: این اردو هفته گذشته به پایان رسید و از نظر کادر فنی همه بچه ها شرایط خوبی داشتند. آخرین مرحله اردو هم از 16 شهریور ماه تا 24 شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد.

اولین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی دانش آموزان آسیا در بخش پسران 25 شهریورماه الی دوم مهرماه سال جاری در ماکائو برگزار می شود.