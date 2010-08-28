تأمین نیم‌ درصد درآمد کشور توسط خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی صبح شنبه درمراسم افتتاح پروژه‌ امیرفولاد قهستان قاین با بیان اینکه خراسان جنوبی نزدیک به 95 صدم درصد جمعیت کشور را دارد، اظهار داشت: از محل اعتبارات تملک در این چند ساله 2/2 درصد از سهم اعتبارت به استان تعلق گرفته است و این نشان می ‌دهد که توزیع اعتبار در کشور یک توزیع عادلانه بوده است.

وی با اشاره به اینکه آنچه که سبب توسعه خراسان جنوبی می‌ شود سرمایه‌ گذاری است، تصریح کرد: آنچه که سبب سرمایه‌گذاری می ‌شود میزان پس‌انداز بوده و آنچه که سبب پس‌انداز می ‌شود میزان درآمدی بوده که مردم کسب می ‌کنند.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در این چند ساله رشد تولید ناخالص خراسان جنوبی بسیار خوب بوده است و رشد ناخالص حدود 30 درصد بوده که وقتی با نرخ تورم محاسبه می‌ کنیم حدود 9 درصد می باشد.

امینی با بیان اینکه مصارف بانکی از سال گذشته تا به امروز حدود 231 میلیارد تومان بوده است، گفت: از این رقم اگر در بخش سرمایه‌ گذاری به ازای یک شغل میانگین 30 میلیون تومان حساب کنیم از سال گذشته تا به امروز هفت هزار و 700 شغل ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به این آمار حدود 27 درصد رشد در مصارف بانکی داشته‌ ایم که حدود 125 میلیارد تومان به سپرده‌ها اضافه شده است، یعنی پس‌اندازها بالا رفته و اگر به نسبت خانوار حساب کنیم حدود 800 هزار تومان پس‌انداز هر خانوار بوده است.