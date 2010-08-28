مسائل سیاسی کشور در دانشگاه تربیت معلم بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نهمین جلسه از سلسله جلسات آزاداندیشی سیاسی فرهنگی با عنوان بررسی مسائل سیاسی کشور با حضور اسدالله بادامچیان، نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب سخنرانی تخصصی و پرسش و پاسخ، امروز از ساعت 15 و 30 دقیقه از سوی کمیته فرهنگی طرح بزرگ ضیافت اندیشه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربیت معلم در سالن شماره 1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه در کرج برگزار می شود.

مسابقه بزرگ ولایت علوی در دانشگاه تربیت معلم



مسابقه بزرگ ولایت علوی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.



مسابقه بزرگ ولایت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت جانگداز حضرت امام علی(ع) و با هدف افزایش دانش فرهنگی و دینی دانشجویان شرکت کننده در طرح بزرگ ضیافت اندیشه درباره فرهنگ علوی و آموزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی امام علی (ع) در نهج البلاغه از سوی کمیته روابط عمومی و رسانه طرح بزرگ ضیافت اندیشه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم در طول طرح ضیافت اندیشه برگزار می شود.



این مسابقه به صورت مسابقه کتبی در بین دانشجویان شرکت کننده در طرح برگزار می شود و طی این طرح افراد شرکت کننده به مطالعه خطبه ها، نامه ها و حکمتهای نهج البلاغه پرداخته و با پاسخ به سئوالات مختلف مسابقه به تقویت معلومات خود می پردازند.

همچنین به 5 نفر برگزیده این مسابقه هدایای ارزنده ای همچون کمک هزینه سفر مشهد مقدس اهدا خواهد شد.