کوشنر خواهان ایفای نقش اروپا در مذاکرات مستقیم سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "برنار کوشنر" در ادامه افرود: فرانسه خواهان آن است که اتحادیه اروپا در مذاکراتی که قرار است از تاریخ دوم سپتامبر و باحضور نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان آغاز شود حضور داشته باشد.

کوشنر که در عصر روز گذشته در جمع سفیران فرانسه در کشورهای دیگر صحبت می کرد در ادامه گفت: اتحادیه اروپا بزرگترین حامی مالی تشکیلات خودگردان محسوب می شود بنابراین عدم حضور ما در این مذاکرات قابل پذیرش نیست.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر قدس پس از توقفی 10 ماهه، در روز دوم سپتامبر آتی (11 شهریور) با دیدار ابومازن و نتانیاهو در کاخ سفید از سر گرفته می شود؛ این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای مقاومت این مذاکرات را خدمت به اشغالگران قدس و به زیان آرمانها و اصول ملت فلسطین می دانند.