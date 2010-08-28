۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

کوشنر خواهان ایفای نقش اروپا در مذاکرات مستقیم سازش شد

وزیر خارجه فرانسه در سخنانی خواستار ایفای نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات مستقیم رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "برنار کوشنر" در ادامه افرود: فرانسه خواهان آن است که اتحادیه اروپا در مذاکراتی که قرار است از تاریخ دوم سپتامبر و باحضور نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان آغاز شود حضور داشته باشد.

کوشنر که در عصر روز گذشته در جمع سفیران فرانسه در کشورهای دیگر صحبت می کرد در ادامه گفت: اتحادیه اروپا بزرگترین حامی مالی تشکیلات خودگردان محسوب می شود بنابراین عدم حضور ما در این مذاکرات قابل پذیرش نیست.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر قدس پس از توقفی 10 ماهه، در روز دوم سپتامبر آتی (11 شهریور) با دیدار ابومازن و نتانیاهو در کاخ سفید از سر گرفته می شود؛ این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای مقاومت این مذاکرات را خدمت به اشغالگران قدس و به زیان آرمانها و اصول ملت فلسطین می دانند.

