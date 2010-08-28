  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

همایش "اخلاق و علوم‏ شناختی" برگزار می‏شود

هفتمین گردهم‏آیی بین‏المللی "شناخت، منطق و ارتباطات" با عنوان "اخلاق و علوم شناختی" از ششم تا هشتم ماه می سال 2011 (16 تا 18 اردیبهشت 1390) در دانشگاه لتونی برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر توجه زیادی به روش تجربی در مطالعه اخلاق به وجود آمده و در زمینه عوامل بیولوژیکی، فرهنگی و روانی و نسبت آنها با اخلاق و قضاوتهای اخلاقی تحقیقات بسیاری انجام گرفته است. در این راستا همایش "اخلاق و علوم شناختی" با موضوع یافته‏های علوم شناختی و ارتباط آنها با نظریات فلسفی اخلاق از ششم تا هشتم ماه می سال 2011 (16 تا 18 اردیبهشت 1390) در دانشگاه لتونی برگزار می‏شود.

سخنرانان اصلی این همایش که به همت مرکز علوم شناختی و معناشناسی دانشگاه لتونی و گروه فلسفه دانشگاه ایالتی کانزاس برگزار می‏شود، عبارتند از: مایکل بیشاپ (دانشگاه ایالتی فلوریدا)، لوک فوچر (دانشگاه کبک مونترال)، جاشوآ نوبه (دانشگاه ییل)، ادوار ماچری (دانشگاه پیتسبورگ)، مورفی دومینیک (دانشگاه سیدنی)، نیکولاس شان (دانشگاه آریزونا)، جسی پرینز (دانشگاه شهر نیویورک)، آدینا راسکیس (کالج دارتموث)، دان راس (دانشگاه کیپتاون)، استفان استیچ (دانشگاه راتگرز) و والری تیبریوس (دانشگاه مینه سوتا).

مقالات حداکثر باید در 3000 کلمه و مرتبط با موضوع همایش بوده و  تا 15 ژانویه 2010 (25 دی 1389) به آدرس Bolzano@ksu.edu ارسال شوند.

کد مطلب 1141620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها