به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر توجه زیادی به روش تجربی در مطالعه اخلاق به وجود آمده و در زمینه عوامل بیولوژیکی، فرهنگی و روانی و نسبت آنها با اخلاق و قضاوتهای اخلاقی تحقیقات بسیاری انجام گرفته است. در این راستا همایش "اخلاق و علوم شناختی" با موضوع یافته‏های علوم شناختی و ارتباط آنها با نظریات فلسفی اخلاق از ششم تا هشتم ماه می سال 2011 (16 تا 18 اردیبهشت 1390) در دانشگاه لتونی برگزار می‏شود.

سخنرانان اصلی این همایش که به همت مرکز علوم شناختی و معناشناسی دانشگاه لتونی و گروه فلسفه دانشگاه ایالتی کانزاس برگزار می‏شود، عبارتند از: مایکل بیشاپ (دانشگاه ایالتی فلوریدا)، لوک فوچر (دانشگاه کبک مونترال)، جاشوآ نوبه (دانشگاه ییل)، ادوار ماچری (دانشگاه پیتسبورگ)، مورفی دومینیک (دانشگاه سیدنی)، نیکولاس شان (دانشگاه آریزونا)، جسی پرینز (دانشگاه شهر نیویورک)، آدینا راسکیس (کالج دارتموث)، دان راس (دانشگاه کیپتاون)، استفان استیچ (دانشگاه راتگرز) و والری تیبریوس (دانشگاه مینه سوتا).

مقالات حداکثر باید در 3000 کلمه و مرتبط با موضوع همایش بوده و تا 15 ژانویه 2010 (25 دی 1389) به آدرس Bolzano@ksu.edu ارسال شوند.