9 پروژه آبفار قاین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر آب و فاضلاب روستایی قاین در افتتاح مجتمع آبرسانی کرغند با تأکید بر صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت: سفرههای آب زیرزمینی برخی نقاط روستایی قاین سیر نزولی دارد.
احمد دانشی پور قیمت واقعی آب حمل شده به روستاها را با آنچه مردم می پردازند بسیار متفاوت خواند و تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت واقعی آب تعیین می شود و امید است بهتر بتوانیم به مشترکان در حوزه آب روستایی خدمت رسانی کنیم.
وی با اشاره به مجتمع آبرسانی کرغند افزود: با افتتاح این مجتمع روستاهای خنج، بزبیشه، سرساران، بنرگ و گریمنج پوشش داده می شوند و به ترتیب خانوارهای برخوردار این روستاها 70 خانوار، 53 ، 33، 31 و 300 خانوار هستند.
وی در خصوص اعتبار هزینه شده برای هر یک از این روستاها گفت: برای روستای خنج اعتباری افزون بر دوهزار و 500 میلیون ریال، روستای بزبیشه 500 میلیون ریال، روستای سرساران 400 میلیون ریال، روستای بنرگ 700 میلیون ریال، روستای گریمنج هزار و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیر آب و فاضلاب روستایی قاین از آبرسانی به روستای دعوت با اعتباری افزن بر 100 میلیون ریال خبر داد و تصریح کرد: با افتتاح این پروژه نزدیک به 20 خانوار از نعمت آب برخوردار شدهاند.
دانشی پور در مورد مجتمع آبرسانی بقال نیز گفت: با افتتاح این پروژه روستاهای برسنان با اعتباری بیش از 800 میلیون ریال و 27 خانوار برخوردار و روستای پیشبر با اعتباری افزون بر دو هزار میلیون ریال با 180خانوار از آب سالم بهداشتی برخوردار می شوند.
وی ادامه داد: آبرسانی به علیآباد پیشبر با اعتباری بیش از 500 میلیون ریال و 20 خانوار برخوردار از دیگر پروژههای قابل افتتاح هفته دولت است.
مدیر آب و فاضلاب روستایی قاین از آبرسانی به مجتمع شهید رجایی روستای آبیز با اعتباری افزون بر یکهزار و 900 میلیون ریال خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژه نزدیک به 560 خانوار از نعمت آب برخوردار می شوند.
دانشی پور جمع اعتبارات این پروژه ها را 10 میلیارد و 900 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با افتتاح این پروژهها حدود هزار و 293 خانوار از آب شرب بهداشتی برخوردار می شوند.
نظر شما