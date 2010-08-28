نخستین نمایشگاه بازرگانی صنعتی استان البرز برگزار می شود

رئیس ستاد اطلاع رسانی این نمایشگاه با اعلام خبر فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه استان جدید البرز، پتانسیل‌های خاص آن در بخش‌های مختلف و بازار 3.5 میلیون نفری و رو به رشد آن، نمایشگاه اکسپو کرج میزبان سایر استان‌ها و همچنین واحدهای ملی نیز خواهد بود.

سعید محمودی زیر گروه‌های تخصصی این نمایشگاه را صنعت، معدن، بازرگانی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، خدمات، آموزش و تحقیقات، بیمه و بانکداری، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگی و هنری، دامداری، مرغداری و پرورش ماهی، عمران و راه سازی، تعاونی، ارتباطات و مخابرات، حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و رسانه اعلام کرد.

مسئول اطلاع رسانی نمایشگاه درباره محل برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: موسسه گلستان گلشهر برای این منظور انتخاب شده که برای مردم به عنوان محل نمایشگاهی کاملآ شناخته شده است.

وی درباره ویژگی‌های محل انتخابی برای برگزاری این نمایشگاه گفت: موقعیت مکانی در داخل شهر، دسترسی آسان از مناطق مختلف حتی از شهرهای اطراف، وسعت فضای موجود، نزدیکی به مترو، محوطه آراسته به دلیل نوع فعالیت گل و گیاه که در آن انجام می‌شود، از جمله مزایای موسسه گلستان گلشهر است.

به گفته محمودی در حال حاضر یک سالن با مساحت چهار هزار مترمربع در محل برگزاری وجود دارد که البته تا زمان برپایی نمایشگاه با کیفیتی درحد سالن‌های مراکز نمایشگاهی موجود، در اختیار مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به پیش‌بینی افزایش درخواست فضای نمایشگاهی، ساخت سالن جدید در دستور کار قرار گرفته که در ابتدای مهرماه و پیش از برگزاری نمایشگاه اکسپو آماده بهره برداری خواهد بود.

محمودی همچنین از صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، مبلمان منزل و اداری، سلولزی، لوازم خانگی و شورای گازسوز، صنایع غذایی، صنایع لبنی، سنگ، صنایع چینی، سندیکای تولید کنندگان تابلو برق، آسانسور و پله برقی، صنعت تایر و نرم افزار به عنوان شرکت‌کنندگان در نمایشگاه خبر داد.