مذاکره ایران و 1+5 در ماه سپتامبر/ گفتگوها در دو مرحله انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه الانباء چاپ کویت اظهار داشت: نشانه هایی وجود دارد که تاکید دارد مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 ماه آتی میلادی برگزار خواهد شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود که مذاکره با ایران در دو مرحله که نخست گفتگو با گروه وین شامل واشنگتن، مسکو و پاریس و دوم مذاکره با گروه بین المللی است انجام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: من بر این باورم که تحولات جدیدی که طی هفته های اخیر به ویژه در زمینه گفتگوهای کاترین اشتون وزیرخارجه اتحادیه اروپا با ایرانی ها به وجود آمده باید پیگیری شود.

در همین حال "ان پی آر" اعلام کرد که گزارش دولت آمریکا از موضع ایران که به کاترین اشتون ابلاغ شده مثبت ارزیابی شده است. در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.