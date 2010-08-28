به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامرضا رضوانی امروز در بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی در تهران با اشاره به اینکه نظام بانکی ما در مقام اصلاح اجرای قانون بانکداری است، گفت: همچنین تلاش می شود تا از راههای گریز عدم اجرای این قانون نیز جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین به موضوع مالیات برای تامین امنیت جانی، قضایی و پولی مردم اشاره کرد و بیان داشت: دولت با استفاده از این ابزار سعی می کند تا امنیت را در حوزه های مختلف برای مردم تامین کند ولی اگر چنانچه افرادی به نسبت درآمد خود مالیات نپردازند باعث می شود تا این قانون از اجرای درست خود خارج شود.

آیت الله رضوانی به وظیفه دولت در تزریق پول برای تولید ، صنعت، کشاورزی و مسکن و سایر اقدامات بزرگ از طریق منابع کلان کشور مانند نفت و گاز اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری اسلامی سعی می شود تا شفافیت در نظام مالی به حداکثر برسد.

همچنین در ادامه این همایش آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نیز در اظهاراتی به فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: سیستم حکومت در اسلام قانون بر مردم است و افراد حکومت نمی کنند و این موضوع جزو اصول اولیه ای است که باید آن را الگو قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دستاوردهای زیادی داشته ایم، اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا حکم می کند که وقتی به افراد قرض الحسنه داده می شود باید در سررسید به نرخ تورم نیز توجه شود و بانکها موظفند پولی را که از مردم به عنوان قرض الحسنه می گیرند در زمان بازپرداخت قدرت خرید همان پول را پس بدهند، در غیر این صورت برخلاف عدالت اجتماعی خواهد بود.

استاد حوزه و دانشگاه همچنین به تخلف برخی افراد در ارائه فاکتورهای صوری برای دریافت قرض الحسنه از بانکها اشاره کرد و افزود: بانکها موظفند در این خصوص در نحوه مصرف منابع نظارت کافی داشته باشند و اگر پولی نیز بدون قرارداد داده شود، اصل آن باطل است.

موسوی بجنوردی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی به دنبال اجرای عدالت اجتماعی و اخلاق است، تاکید کرد: دولت مالیات را باید صرف توسعه خدمات شهری مردم کند و از طریق ثروت ملی نیز کارهای زیربنایی سر و سامان داده شود.