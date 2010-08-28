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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

خاطرات آیت الله قاضی منتشر می‌شود

خاطرات آیت الله قاضی منتشر می‌شود

خاطرات آیت‌الله قاضی دزفولی نماینده امام خمینی(ره) در دزفول تحت عنوان "مجد دین" توسط نشر نیلوفران چاپ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل خاطرات و پیام شخصیت و چهره‌های سیاسی کشور درباره آیت‌الله قاضی دزفولی بوده که همت  غلامعلی رجایی و حبیب حبیب‌پور گردآوری و تدوین شده است.

انتشارات نیلوفران به تازگی "فرهنگ و مدیریت جهادی در خاطرات جهادگران خوزستانی" نوشته عبدالرضا فرخ‌پی را با شمارگان 2 هزار روانه بازار توزیع و نشر کرده است.

این انتشارات، همچنین دو کتاب یادمان شهید سید محمدکاظم دانش و سردار صفر احمدی را در شمارگان 5 هزار نسخه و قطع نیم جیبی منتشر کرده است.

"ترنم عشق" عنوان دیگر کتاب نشر نیلوفران بوده که شامل مجموعه اشعار، نوحه‌ها و مراثی‌ زهرا بیگدلی شاملو است و در مرحله اخذ مجوز به سر می‌برد.

کد مطلب 1141636

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