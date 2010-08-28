به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل خاطرات و پیام شخصیت و چهره‌های سیاسی کشور درباره آیت‌الله قاضی دزفولی بوده که همت غلامعلی رجایی و حبیب حبیب‌پور گردآوری و تدوین شده است.

انتشارات نیلوفران به تازگی "فرهنگ و مدیریت جهادی در خاطرات جهادگران خوزستانی" نوشته عبدالرضا فرخ‌پی را با شمارگان 2 هزار روانه بازار توزیع و نشر کرده است.

این انتشارات، همچنین دو کتاب یادمان شهید سید محمدکاظم دانش و سردار صفر احمدی را در شمارگان 5 هزار نسخه و قطع نیم جیبی منتشر کرده است.

"ترنم عشق" عنوان دیگر کتاب نشر نیلوفران بوده که شامل مجموعه اشعار، نوحه‌ها و مراثی‌ زهرا بیگدلی شاملو است و در مرحله اخذ مجوز به سر می‌برد.