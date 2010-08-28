به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در راستای استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد و تشریح نحوه اجرای بند «هـ» ماده 3 آییننامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری این دستورالعمل ابلاغ شده است.
بر اساس این دستورالعمل، تدوین برنامه راهبردی (بلند مدت) و به تبع آن اهداف عملیاتی و سالیانه، اولین و مهمترین گام استقرار نظام مدیریت عملکرد است.
در این رابطه دستگاههای اجرایی مکلفند با در نظر گرفتن برنامههای توسعه، برنامههای اجرایی دستگاه، تکالیف و مأموریتهای تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح، برنامههای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر تکالیف و برنامههایی که از سوی مجلس شورای اسلامی به عهده دستگاه گذاشته است، برنامه راهبردی (بلند مدت) و اهداف عملیاتی (سالیانه) خود را به صورت سندی مدون تهیه کرده و به تمام واحدهای خود ابلاغ کنند.
همچنین بالاترین مقام اجرایی دستگاه باید زمینه لازم برای تبدیل جهتگیریهای استراتژیک دستگاه به فعالیتها و استراتژیهای اجرایی را فراهم کند.
بر اساس این دستور العمل دستگاههای اجرایی مکلفند نظام پاسخگویی عملکرد را با توجه به این مورد که دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد شرایط و چارچوب مناسب پاسخگویی عملکرد، با مدیران واحدهای وابسته به خود توافق نامهای را در خصوص انجام وظایف و برنامههای اجرایی امضاء کرده و آن را مبنای پاسخگویی عملکرد تعیین شده قلمداد کنند، مستقر کنند.
استقرار چارچوب مناسب برای پاسخگویی عملکرد در برگیرنده 5 مرحله است که تهیه و تدوین اهداف قابل سنجش و شاخصهای مناسب ارزیابی عملکرد ،طرحریزی ملزومات دستیابی به اهداف در قالب شاخصهای تعیین شده، انجام کارها و نظارت بر پیشرفت اهداف و شاخصهای مطابق زمانبندی از پیش تعیین شده، گزارشدهی نتایج به صورت ادواری و ارزیابی نتایج به صورت ادواری و ارایه بازخورد و تعدیل طرحهای بعدی بر اساس بازخوردها را شامل می شود.
دستگاههای اجرایی مکلفند چارچوب مناسبی را با در نظر گرفتن این نکته که دادههای جمعآوری شده باید منعکس کننده اهداف عملکرد سطوح؛ سازمانف مدیران و کارکنان بوده و تأکید اصلی آن تمرکز بر دادههای بهود دهنده عملکرد سازمان در سطوح ذکر شده باشد و دادههای جمع آوری شده باید در قالب شاخصهای تنظیم شده صورت گرفته و تا حد امکان کمیتپذیر باشد، در قالب نظام جمعآوری دادههای عملکرد طراحی و مستقر کنند.
تایید اعتبار داده های جمعآوری شده در سطح سازمان به عهده بالاترین مقام دستگاه و در سطح مدیران و کارکنان به عهده مدیر بلافصل کارکنان می باشد. دستگاه ها می توانند برای ارزیابی دقیقتر شاخصهای عملکرد (اختصاصی و عمومی) و جمع آوری دادههای جزئیتر ، ضمن مبنا قراردادن شاخصهای مصوب اقدام به طراخی چک لیست مناسب برای جمع آوری دادههای عملکرد (ترجیحاً به صورت مکانیزه) در سطوح سازمان، مدیران وکارکنان نماید. مسئولیت جمعآوری دادهها در تمام سطوح به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
بر اساس این دستور العمل، دستگاههای اجرایی مکلفند نظام تحلیل دادههای عملکرد خود را به نحوی مستقر کنند که تبدیل دادههای جمعآوری شده در سطوح مختلف به دانش قابل استفاده در جهت بهبود عملکرد در سطوح مذکور فراهم شود.
دستگاههای اجرایی مکلفند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد را در قالب طرحها و پروژههای بهبود در سطوح سازمان، مدیران و کارکنان تدوین کرده و به اجرا بگذارند. بر اساس این دستور العمل، دستگاههای اجرایی مکلفند تمام مراحل و مفاد این دستورالعمل را به صورت مکانیزه در قالب نظام جامع مدیریت عملکرد طراحی و مستقر کنند.
این دستور العمل از سوی لطف الله فروزنده ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفند براساس آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامههای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبهای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش کنند.
