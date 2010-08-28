2100 میلیارد ریال به طرحهای نیمه تمام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طولانی شدن زمان تکمیل پروژه ها علاوه بر افزایش هزینه های ساخت موجب کاهش بهره وری و مخدوش شدن توجیه اقتصادی طرح می شود، افزود: در این راستا امسال 73 درصد اعتبارات استانی برای اصلاح این روند اختصاص یافته است.

وی برنامه ریزی جهت تسریع زمان اجرای پروژه ها را از دیگر رویکردهای مدیریتی استان عنوان کرد و اظهار داشت: تخصیص اعتبارات عمرانی بر اساس میزان پیشرفت اجرایی پروژه ها، جلوگیری از اجرای طرحها توسط دستگاههای اجرایی به شیوه امانی، افزایش نظارت بر نحوه احداث پروژه ها از جمله تدابیری بوده که برای بهبود وضعیت شاخص های کمی و کیفی طرحها انجام داده ایم.

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افتتاح 667 طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی با سرمایه گذاری سه هزار و 850 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان طی هفته دولت، بیان داشت: از این تعداد 592 طرح عمرانی با یکهزار و 850 میلیارد ریال و 75 طرح خدماتی و تولیدی با دو هزار میلیارد ریال است .

محمودی ضمن تشریح پروژه های آماده افتتاح در شهرستانها توسط دستگاههای اجرایی استان، خاطر نشان کرد: طی این مدت 375 طرح عمرانی و تولیدی نیز در مناطق روستایی آذربایجان غربی با اعتباری بالغ بر 536 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

این مقام مسئول بهره برداری از یکهزارو 605 پروژه تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی، افتتاح چهار هزار خانه روستایی بهسازی شده، بهره برداری از 500 واحد مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر، گازرسانی به 38 روستا و 42 پروژه آبرسانی برای تامین آب شرب 60 روستا و همچنین تصفیه خانه آب شرب تکاب به همراه تصفیه خانه فاضلاب پیرانشهر و مرحله نخست پایانه مرزی سرو را از جمله طرحهای افتتاحی ویژه هفته دولت در استان عنوان کرد.

محمودی در خصوص طرحهای مصوب سفرهای هیئت دولت به آذربایجان غربی، ادامه داد: نخستین سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی 194 طرح و دومین سفر استانی 250 طرح جهت توسعه و عمران استان تصویب شد که با توجه به تعهد ات 590 میلیارد ریالی استان برای اجرایی شدن این طرحها، برای اتمام آن تا پایان سال آینده برنامه ریزی شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: عمده تعهدات اجرایی نشده سفراول و دوم هیئت دولت به استان به وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری و نفت در بخش سد سازی، آبرسانی به شهرها، احداث و توسعه راههای اصلی و خط راه آهن و گازرسانی به روستاها مربوط می شود.