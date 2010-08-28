احزاب در "کما" هستند / ضرورت تجدید ساختار خانه احزاب

حسن غفوری فرد، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه احزاب کشور چگونه می توانند به ایجاد وحدت بیشتر میان جریان های سیاسی موجود در کشور کمک کنند، افزود: مساله احزاب در کشور ما این است که متاسفانه احزاب در زمان حاضر در کما به سر می برند و نمی توانند از ظرفیت های خود برای کمک به فضای سیاسی کشور استفاده کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت برخی از احزاب توسط مراجع قضائی و قانونی متوقف شده است، تصریح کرد: تنها تعداد کمی از احزاب باسابقه همچون موتلفه در زمان حاضر در کشور فعالیت می کنند.

غفوری فرد معتقد است:خانه احزاب نیز به دلیل مشکلات مختلف از جمله متوقف شدن فعالیت حزب مشارکت و عضویت رئیس خانه احزاب در این حزب، در رکود کامل به سر می برد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: خانه احزاب باید با حل مشکلات خود فعالیت مشخصی را در عرصه سیاسی کشور آغاز کند.

وی بر تجدید ساختار خانه احزاب در کشور تاکید کرد و افزود: در این مسیر احزاب دیگر نیز باید کمک کنند.