به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان یکی از بازیکنانی است که مسئولان باشگاه استقلال به دنبال جذب این بازیکن هستند. در این ارتباط مذاکراتی با مدیربرنامه‌های این بازیکن انجام شده که قرار است امروز نیز ادامه پیدا کند.

از باشگاه استقلال خبر می رسد که ادموند اختر، پیشکسوت این باشگاه تلاش دارد زمینه انتقال آندارنیک تیموریان به جمع آبی پوشان را فراهم آورد و حتی در این رابطه گفتگوهایی با این بازیکن داشته است.

ظاهرا روی رقم و مفادی از قرارداد توافقی بین باشگاه استقلال و آندارنیک تیموریان صورت نگرفته است و همین مسئله امضا قرارداد وی با آبی پوشان را به تاخیر انداخته است.

تیموریان سابقه بازی در تیم‌های بولتون، فولهام، بارنزلی انگلستان را دارد.