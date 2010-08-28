"چهل سالگی" به مرز نیم میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اکران این فیلم در 15 سینمای تهران تا 11 شهریورماه ادامه دارد. پس از آن فیلم "فاصله" به کارگردانی کامران قدکچیان همزمان با عید فطر در این گروه روی پرده میرود. پخش این دو فیلم برعهده هدایت فیلم است.
همچنین هدایت فیلم همزمان با آغاز طرح اذان تا اذان فیلمهای "تسویه حساب" تهمینه میلانی در پردیس سینمایی ملت، "ازدواج در وقت اضافه" سعید سهیلی در آزادی و "آل" بهرام بهرامیان را اکران میکند. پردیس سینمایی زندگی به زودی به سالنهای نمایش دهنده این فیلمها اضافه میشود.
"چهل سالگی" براساس فیلمنامهای نوشته مصطفی رستگاری ساخته شده که اقتباسی آزاد از داستانی به همین نام نوشته ناهید طباطبایی است و عزتالله انتظامی، لیلا حاتمی و محمدرضا فروتن بازیگران آن هستند.
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