بهرام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: همزمان با هفته تعاون نمایشگاه عرضه محصولات شرکت‌های تعاونی با عنوان به استقبال مهر با تعاون به منظور معرفی دستاوردهای تعاون‌گران با حضور شرکت‌های تعاونی از 13 شهریور جاری لغایت 19 شهریور درشهرکرد برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه علاوه بر معرفی دستاوردهای تعاون‌گران در ترغیب آحاد جامعه به ویژه نسل جوان در شکل‌دهی تعاونی‌ها اثر بسزایی خواهد داشت.

عزیزی خاطرنشان کرد: نمایشگاه تعاون در راستای تبیین توانمندی‌های بخش تعاون بر ایفای فعالیت‌های گسترده برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: نمایشگاه تعاون در راستای تبیین توانمندی‌های بخش تعاون و شناخت تعاونی‌های نمونه برای الگوسازی مناسب در توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش تعاون بر ایفای فعالیت‌های گسترده برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: در این نمایشگاه دستاوردهای تعاون‌گران استان در زمینه‌های کشاورزی، خدماتی، فرهنگی، صنایع دستی، لوازم ساختمانی، محصولات لبنی، دامپروری، شیلات، پوشاک و تولیدات صنعتی به نمایش گذاشته می‌شود.

عزیزی همچنین از افتتاح 35 طرح تعاونی همزمان با هفته تعاون به صورت همزمان و متمرکز در این استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها زمینه اشتغال 406 نفر از متقاضیان جویای کار را فراهم می‌کند.

وی افزود: طرح‌های مورد بهره‌برداری در زمینه‌های مختلف کشاورزی، عمران، صنعت، فرش، خدمات، حمل و نقل و مسکن فعالیت می‌کنند.

عزیزی میزان سرمایه‌گذاری کل تعاونی‌های قابل بهره‌برداری استان را 83 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: منابع تأمین سرمایه این طرح‌ها عمدتاً از محل تبصره‌ها، اعتبارات بنگاه‌های زودبازده، بانک توسعه تعاون و بانک‌های عامل است که 32 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل تعاونی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش سازنده تعاونی‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه قانونی بخش تعاونی در کشور است.