نتانیاهو ضعیف است/ ماجراجویی علیه ایران غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسرائیل شامیر" در مقاله ای در هفته ‌نامه "زافترا" چاپ روسیه می نویسد: ‌در ‌سالهای ‌اخیر ‌هشدارها ‌از ‌وقوع ‌حمله ‌به ‌ایران ‌هر ‌ماه ‌شنیده ‌شده می شود. ‌بدین وسیله می خواهند ‌تهران ‌را ‌تحت ‌فشار ‌قرار دهند. ‌به ‌همین ‌علت ‌حاضرم ‌شرط ‌ببندم ‌که ‌حمله ‌به ‌ایران ‌صورت ‌نخواهد ‌گرفت. ‌اسرائیل ‌هرگز ‌بدون ‌حضور ‌احزاب ‌میانه ‌رو ‌چپ ‌در ‌دولت، ‌جنگی را ‌شروع ‌نکرده ‌است. ‌تا ‌زمانی ‌که ‌فقط ‌راستگرایان ‌معتدل ‌و ‌افراطی ‌در ‌کابینه ‌وزیران ‌اسرائیل حضور داشته باشند، ‌جنگ ‌رخ ‌نخواهد ‌داد. ‌جنگیدن ‌بدون ‌چپگرایان ‌شبیه ‌به ‌رانندگی ‌بدون ‌بیمه ‌است. ‌ایهود ‌باراک ‌به ‌حساب ‌نمی‌‌آید ‌زیرا ‌او ‌بسیار ‌ضعیف ‌است.

اسرائیل شامیر در ادامه با ابراز شگفتی از خویشتنداری رئیس جمهری ایران می نویسد: ‌اگر ‌یک ‌شخص ‌ضعیف‌تر ‌در ‌مقام ‌وی ‌بود، ‌تا ‌کنون ‌طاقت ‌نیاورده ‌و ‌ضربه ‌پیشگیرانه ‌ای ‌وارد ‌کرده ‌بود. ‌ولی ‌وی ‌استقامت ‌می‌‌کند زیرا ‌فکر ‌می‌‌کند ‌که ‌صحبت‌‌ها ‌و ‌تهدیدها ‌به ‌جنگ ‌تبدیل ‌نخواهند ‌شد. یکی ‌از ‌علل ‌عدم ‌وقوع ‌جنگ ‌این ‌است ‌که ‌بین ‌باراک ‌اوباما ‌و ‌نتانیاهو ‌نه ‌عشق ‌بزرگ ‌وجود ‌دارد ‌و ‌نه ‌اعتماد ‌متقابل. ‌اسرائیلی‌ها ‌نگران ‌آن ‌هستند ‌که ‌اگر ‌نتانیاهو ‌ضربه ‌بزند، ‌رئیس ‌جمهور ‌آمریکا ‌به ‌جای ‌اینکه ‌به ‌کمک ‌او ‌بشتابد، ‌آرام ‌و ‌خونسرد ‌به ‌انتظار ‌تحولات ‌بعدی ‌بنشیند.اسرائیلی‌ها ‌بیشتر ‌از ‌همه ‌نگران ‌تکرار ‌سرنوشت ‌صدام ‌حسین ‌هستند. زمانی ‌صدام ‌حسین، ‌بهترین ‌دوست آمریکایی ها ‌و ‌گیرنده ‌کمک های ‌سخاوتمندانه ‌نظامی ‌بود و به وی بی محلی کردند. ‌سفیر ‌آمریکا ‌در ‌بغداد ‌به ‌او ‌تلقین ‌کرده ‌بود ‌که ‌واشنگتن ‌مخالفتی با ‌تصرف ‌کویت ‌نخواهد کرد. ‌



این نویسنده ضد صهیونیست در ادامه با اشاره به بورس بازی یهودیان و حمایت سرمایه داران صهیونیست از راه اندازی جنگ ها و حمایت از اشخاص جنگ طلب می نویسد:علم ‌"کیمیا" ‌که ‌یهودیان ‌سازنده ‌آن ‌بودند، ‌رمز ‌موفقیت ‌این ‌لابی ‌است. ‌در ‌حالی ‌که ‌کیمیاگران ‌قدیمی ‌سعی ‌می‌کردند ‌فلزات ‌عادی ‌را ‌به ‌طلا ‌تبدیل ‌کنند، ‌کیمیاگران ‌معاصر ‌در ‌صدد ‌هستند ‌طلای حاصل زحمات ‌شما ‌را ‌به ‌طلای ‌آمریکایی ‌تبدیل ‌کرده ‌و ‌به ‌وسیله ‌آن ‌به ‌همه ‌رشوه ‌بدهند. ‌آنها ‌از ‌ابزاری ‌چون ‌سهام، ‌وام ها، ‌مشتقات ‌مالی ‌و ‌غیره ‌استفاده ‌می‌کنند. ‌این ‌کیمیاگران، ‌اسکناس‌‌های ‌جعلی چاپ ‌می‌کنند ‌و ‌به ‌گردش ‌می‌‌اندازند. ‌آنها ‌صد ‌دلاری ‌را ‌که ‌از ‌شما ‌گرفتند، ‌به ‌صد ‌هزار ‌دلار ‌بدهی ‌تبدیل ‌می‌کنند ‌و ‌سپس ‌بیت ‌‌المال ‌را ‌وادار ‌می‌‌کنند ‌که ‌این ‌بدهی ‌را ‌با ‌پول ‌واقعی ‌به ‌آنها ‌بپردازد. اگر ‌از ‌پس ‌آنها ‌بر ‌آئید، ‌تمام ‌جهان ‌را ‌نجات ‌خواهید ‌داد. ‌باید ‌با ‌آنها ‌بجنگید ‌و ‌نه ‌با ‌ایرانیان ‌یا ‌عراقی‌ها.